NBA, Thompson mostruoso: 60 punti! Vincono i Cavs, Westbrook stratosferico

e questa è una notizia che non suscita troppo scalpore, considerando la forza stratosferica della franchigia californiana. Ma quello che lascia davvero a bocca aperta è ciò che è stato capace di fare Klay Thompson in questo match:Non è solo la miglior prestazione individuale nella carriere dello "Splash Brother", ma è anche la migliore da parte di un Warrior negli ultimi 42 anni. Insomma, Klay Thompson ha fatto la storia. Che fosse una serata da scolpire per sempre nella storia dell'NBA lo si è capito già nel primo tempo:e Thompson aveva già messo dentro 40 punti. Nel terzo periodo Klay decide di proseguire su standard inauditi, infilando altri 20 punti. A quel punto, coach Kerr decide di richiamarlo in panchina per concedergli la meritatissima ovazione di tutto il pubblico dell'Oracle Arena. Con un Thompson così, gli altri due 'fenomeni' hanno potuto riposarsi:I Pacers (21 punti del solito George) registrano l'undicesima sconfitta. Il big match tra Toronto e Cleveland è deciso dalla sfida nella sfida tra DeMar DeRozan e LeBron James.e alla fine è uno scarto che pesa, visto che i campioni in carica sono riusciti a prevalere 112-116 sul parquet di Toronto. I Cavaliers accelerano all'inizio del secondo tempo, prendendo il largo: DeRozan li 'riacchiappa', arrivando fino al -2,Ancora OKC, ancora una tripla doppia di Russell Westbrook (la sesta consecutiva!):Al gran momento di Westbrook e di Oklahoma fa da contraltare il pessimo periodo di Atlanta, piombata nella settima sconfitta consecutiva. I 38 punti, 6 rimbalzi e 7 assist di Lou Williams non sono sufficienti ai Lakers per evitare il ko interno:(101-107, 23 punti di Hayward).