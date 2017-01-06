NBA, Westbrook ne fa 49 ma vince Harden (118-116). La sirena beffa Belinelli

Non c'era la stessa attesa di Golden State - Cleveland, ma la sfida tra i due probabili candidati al titolo di MVP ha comunque catalizzato l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori NBA (e non solo). E i due protagonisti non hanno affatto tradito le aspettative:, nonostante Russell Westbrook abbia fatto ancora una volta l'impossibile per trascinare alla vittoria OKC, battuta 118-116 dagli uomini di coach D'Antoni. Tuttavia, una cosa va detta: se Houston è in una situazione di classifica decisamente migliore rispetto ad Oklahoma, un motivo c'è., non come unico appiglio al quale fare continuo affidamento. Esattamente come fa Oklahoma con Westbrook, che continua a predicare nel deserto: la sua ennesima prestazione "monstre" (49 punti, 16/34 dal campo, 8 triple) non basta a Donovan per tornare dal Texas con il bottino. Perchè dall'altra parte c'è un "Barba" sempre all'altezza - 26 punti, 12 assist e 8 rimbalzi - ma c'è anche una vera e propria squadra:, ieri decisivi in una situazione difficile che vedeva OKC condurre le operazioni. I Rockets, dopo un avvio complicato, hanno ripreso in mano le redini del match, toccando nel terzo quarto il massimo vantaggio (+18).: gli ospiti raggiungono i padroni di casa, giocandosela punto a punto fino all'ultimo secondo. Dove però a spuntarla è Houston, con i due liberi di Nene allo scadere.: la franchigia canadese conquista la 24esima vittoria stagionale grazie ai soliti Lowry (33 punti) e DeRozan (23). Che beffa per Marco Belinelli: l'italiano segna la tripla del sorpasso Hornets a Detroit,. Niente canestro: si resta sul 115-114, vincono i Pistons.