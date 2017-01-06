Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

NBA, Westbrook ne fa 49 ma vince Harden (118-116). La sirena beffa Belinelli

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
NBA, Westbrook ne fa 49 ma vince Harden (118-116). La sirena beffa Belinelli
westbrook harden Non c'era la stessa attesa di Golden State - Cleveland, ma la sfida tra i due probabili candidati al titolo di MVP ha comunque catalizzato l'attenzione di tutti gli addetti ai lavori NBA (e non solo). E i due protagonisti non hanno affatto tradito le aspettative: a spuntarla è stato James Harden con i suoi Houston Rockets, nonostante Russell Westbrook abbia fatto ancora una volta l'impossibile per trascinare alla vittoria OKC, battuta 118-116 dagli uomini di coach D'Antoni. Tuttavia, una cosa va detta: se Houston è in una situazione di classifica decisamente migliore rispetto ad Oklahoma, un motivo c'è. E quel motivo consiste nell'avere Harden come esaltazione finale di un intero collettivo, non come unico appiglio al quale fare continuo affidamento. Esattamente come fa Oklahoma con Westbrook, che continua a predicare nel deserto: la sua ennesima prestazione "monstre" (49 punti, 16/34 dal campo, 8 triple) non basta a Donovan per tornare dal Texas con il bottino. Perchè dall'altra parte c'è un "Barba" sempre all'altezza - 26 punti, 12 assist e 8 rimbalzi - ma c'è anche una vera e propria squadra: basta vedere l'apporto che D'Antoni trova sempre dai suoi uomini in panchina, ieri decisivi in una situazione difficile che vedeva OKC condurre le operazioni. I Rockets, dopo un avvio complicato, hanno ripreso in mano le redini del match, toccando nel terzo quarto il massimo vantaggio (+18). Il sussulto di OKC è targato quasi esclusivamente Russell Westbrook: gli ospiti raggiungono i padroni di casa, giocandosela punto a punto fino all'ultimo secondo. Dove però a spuntarla è Houston, con i due liberi di Nene allo scadere. Utah cade nel finale a Toronto (93-101): la franchigia canadese conquista la 24esima vittoria stagionale grazie ai soliti Lowry (33 punti) e DeRozan (23). Che beffa per Marco Belinelli: l'italiano segna la tripla del sorpasso Hornets a Detroit, ma lo fa dopo il suono della sirena. Niente canestro: si resta sul 115-114, vincono i Pistons.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

La Sidigas Avellino vince ad Ostenda e si qualifica per il turno successivo di Champions

Articolo Successivo

Dinamo Sassari, vittoria con 'ombra': caos a fine gara, rischio squalifica del campo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

05/07/2021

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

22/05/2018

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

21/05/2018