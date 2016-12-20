NBA, Westbrook non basta ad OKC. Chicago super: +31 ai Pistons

Spesso la superlativa prova diè sufficiente ad Oklahoma per portare a casa la vittoria. Spesso, appunto, non sempre. Come accaduto ieri, quandoalla truppa di coach Donovan per battere Atlanta. Gli Hawks hanno messo la freccia nel finale di gara (108-110) con il jumper dai 3 metri di Millsap a soli 12 secondi dalla sirena conclusiva. Nel ribaltamento di fronte,A spuntarla quindi è Atlanta, che riesce nell'impresa nonostante l'assenza di una pedina fondamentale come Howard. Ma va detto che quando Millsap e Schroder girano a queste velocità (30 punti e 11 rimbalzi il primo, 31 punti e 8 assist il secondo) per gli Hawks tutto è possibile, anche senza Dwight., assicurandosi il 14esimo successo in 28 gare. OKC non riesce ancora a trovare la giusta continuità. Quando i Bulls giocano a pallacanestro, possono battere chiunque. Ieri Butler, Wade e Rondo hanno deciso di maltrattare Detroit,. La prestazione complessiva dei padroni di casa è praticamente perfetta: nulla può Detroit di fronte ai migliori Bulls visti in questa NBA., con i 69 punti realizzati dai Bulls nel corso dei primi 24'. Pistons letteralmente tramortiti. La sbornia seguita alla bella vittoria sui Clippers deve aver fatto male a Washington, che va ko sul parquet di Indiana (107-105). Beal non replica quanto fatto contro i losangelini e si ferma a 22 punti:Ma i Wizards fanno i conti senza Thaddeus Young, che raccoglie un passaggio di Teague e fa esplodere il Bankers Life Fieldhouse. I 28 punti di Towns consentono a Minnesota di regolare Phoenix (115-108). Per i Suns buona la performance di Bledsoe (27 punti) ma Minnie ottiene una vittoria meritata., che sconfigge sul proprio parquet i Dallas Mavericks (117-107): tripla doppia per Jokic, mentre Danilo Gallinari mette a segno 14 punti, 2 rimbalzi e 4 assist.