Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Ufficiale: Alessandro Gentile va al Panathinaikos in prestito

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Ufficiale: Alessandro Gentile va al Panathinaikos in prestito

Il Panathinaikos ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Alessandro Gentile in prestito dall'Olimpia Milano.

Come avevamo pronosticato giorni fa, Alessandro Gentile sarà un nuovo giocatore del Panathinaikos. Ad annunciarlo è stato un comunicato ufficiale diramato proprio dal club ateniese.  Il giocatore era stato relegato ai margini del progetto tecnico di Repesa e con il proprio club di appartenenza, avrebbe concordato il divorzio e la cessione in prestito fino a fine stagione. [caption id="attachment_2406" align="alignleft" width="300"]gentile nba capitano foto Basket Italy[/caption] L'unica squadra che ha fatto sul serio per accaparrarsi le prestazioni di Alessandro Gentile, è stata proprio la forte squadra greca, dove in passato ha militato anche il padre Nando. Ironia della sorte, il Panathinaikos sarà proprio il prossimo rivale dell'Olimpia Milano nella sfida di Eurolega in programma mercoledi. Un sodalizio fortunato e carico di allori, quello tra la squadra milanese e il suo ex capitano, coronato da due scudetti, una coppa Italia e una supercoppa conquistata ad inizio stagione. I rapporti tra l'ex capitano delle scarpette rosse e il club guidato da Livio Proli si erano deteriorati pesantemente questa estate, quando a Gentile venne tolta la fascia di capitano per ragioni ignote. 'Il mio unico obiettivo – ha dichiarato Gentile dopo l'ufficializzazione del suo passaggio al Panathinaikos – è quello di poter tornare a giocare a basket. La scorsa settimana è stata dura, ho dovuto lasciare Milano dopo 6 anni e non è stato facile. Ho ottimi ricordi della Grecia e qui è come vivere un sogno. Avevo solo 6 anni quando mio padre venne qui. Sono sempre stato tifoso del Pana, mio padre aveva un rapporto magico con questa squadra'.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pistoia Basket, è bufera: si dimette anche il presidente del Consiglio Comunale

Articolo Successivo

NBA, Westbrook non basta ad OKC. Chicago super: +31 ai Pistons

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

20/05/2018

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

17/05/2018

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

13/05/2018