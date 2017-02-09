New York, che caos: arrestato l'ex Oakley e ko in casa. Cavs e Warriors senza problemi

Nella serata che vede Cleveland e Golden State proseguire senza problemi la loro corsa,, dove è avvenuto qualcosa di incredibile: durante il primo quarto di New York Knicks - Los Angeles Clippers, ex idolo dei padroni di casa. Il motivo sembrerebbe essere il pessimo rapporto tra l'ex Knick e il proprietario della franchigia newyorkese, James Dolan. In un comunicato diffuso via Twitter,. Quando ha visto arrivare gli agenti, Oakley ha perso la testa e ha cominciato a spintonare tutti: sono dovuti intervenire una decina di addetti della sicurezza per riuscire a portarlo via dal MSG. Nel frattempo la partita è continuata, e per il pubblico del Madison oltre al danno è arrivata pure la beffa., con Griffin grande protagonista (32 punti). Grande prova anche di Jordan (28 punti e 15 rimbalzi), mentre a New York non bastano Carmelo Anthony (28 punti e 9 rimbalzi) e Porzingis (27). Dicevamo delle finaliste 2016. Cleveland è andata a vincere di 15 sul parquet di Indiana (117-132) grazie ad un secondo tempo eccellente (75 punti).: e infatti nel primo tempo i padroni di casa fanno la partita, arrivando all'intervallo avanti di 6. Nella ripresa, però, viene fuori tutta la forza dei Cavaliers: Irving e Korver (29 punti) fanno malissimo alla difesa di coach McMillan. Negli ultimi 12' Indiana prova la rimonta, ma Cleveland mantiene le distanze. Golden State può perderne una, ma di certo non ne perde due di fila.con 28 punti di Thompson e un Kevin Durant non lontano dalla tripla doppia (22 punti, 10 rimbalzi e 7 assist). Bene anche San Antonio, che timbra il 21esimo successo in trasferta. Gran prova di Leonard (32 punti), ai 76ers manca Joel Embiid, e si vede.