Player Awards NBA, Curry pigliatutto. Westbrook 'punzecchia' Durant

Provate ad indovinare. Come dite?Beh, effettivamente era troppo facile. Il premio organizzato e messo in palio dal sindacato dei giocatori della lega pro americana di basket ha visto trionfare, che è stato votato non solo MVP della stagione dai suoi colleghi, ma anche "giocatore più decisivo" e "giocatore più difficile da marcare". Se il più celebrato è stato quindi uno degli, anche gli altri sono riusciti ad ottenere qualche riconoscimento. Aè andato il premio come miglior rookie, aquello di miglior sesto uomo, aquello di miglior difensore. Il "veteran" più influente del campionato? Ma naturalmente, che ha da poco annunciato il ritiro dal basket giocato. Bel riconoscimento anche per, il più votato per la domanda "Per quale allenatore vorresti giocare?", mentre per la domanda "Quale giocatore vorresti nella tua squadra" il campione che ha ottenuto più preferenze è stato l'MVP delle finali,ha vinto il premio per il "migliorgiocatore che ha avuto il maggiore impatto complessivo", mentre Russell Westbrook quello un pò più particolare di "giocatore meglio vestito". A proposito di Westbrook: dopo l'annunciato rinnovo con Oklahoma, il play si è tolto qualche sassolino dalla scarpa,, che ha deciso di lasciare i Thunder per accasarsi con i Golden State Warriors. "Per me la lealtà è importante. Non esiste un posto dove io possa stare che non sia Oklahoma City - ha detto Westbrook -Mi è arrivato un messaggio d'addio quando la cosa era già fatta". Quando gli hanno chiesto se la partenza di Durant avesse fatto più male per la destinazione scelta (i Warriors),