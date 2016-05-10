Playoff NBA, Cleveland in finale a Est. Miami riagguanta Toronto (2-2)

. Cleveland la spunta nuovamente su Atlanta, conquista il punto del 4-0, resta imbattuta in questa postseason e vola in finale ad Est. I Cavaliers ora attendono la vincente di Miami-Toronto, attualmente sul 2-2. Proprio ieri sera Miami è riuscita a pareggiare i conti, grazie al terzo tempo supplementare in quattro gare e ad: 30 punti in 38 minuti. Dicevamo dei Cavs. Dopo il 4-0 contro Detroit, un altro cappotto, rifilato stavolta agli Hawks. Atlanta scende in campo con l'atteggiamento di chi non ha ormai più nulla da perdere, e prova a rovinare i piani di Cleveland aiutata da. Nel primo quarto Atlanta risponde colpo su colpo e comanda il gioco, chiudendo con un vantaggio di 12 punti. Ma già nella seconda frazione Cleveland si sveglia e recupera quasi interamente lo svantaggio, grazie a Love (preciso da 3) e Irving.. Atlanta, che già dava segnali non molto positivi a livello offensivo, comincia a sbagliare troppo nel terzo quarto. I Cavs non si fanno pregare: subito un break di 14-4., ma LeBron piazza il canestro del +4. Nell'ultimo quarto Atlanta vuole provarci: sorpasso firmato Horford e Philips Arena che si infiamma. Ma dura poco. Nella seconda parte del quarto i Cavaliers rimettono le cose a posto: a 3' dalla sirena Frye regala il +5 agli ospiti. Atlanta ha un sussulto, non vuole mollare,. Ma ecco che interviene la mano del campione: LeBron James ne piazza due, 4 punti e 97-100 Cleveland. Finita? Non ancora. Ancora Schroder rimette Atlanta a -1. Palla a due a 2'' dal termine,e JR Smith lo allontana da Horford: per gli Hawks nemmeno il tempo di tentare l’ultima disperata conclusione sulla sirena. Wade gigantesco nella vittoria di Miami contro Toronto. Una serie equilibratissima, non solo nel punteggio (2-2) ma anche da come sta scaturendo:, una sfida davvero al cardiopalma tra Heat e Raptors. Se in gara 3aveva fatto scintille, stavolta il play dei canadesi sprofonda nuovamente nell'oblio, insieme ad unevanescente. Va detto che Toronto ha pagato l'assenza del forte centro lituano, ma anche Miami registrava il forfait di Whiteside. La differenza, lo ripetiamo, porta un nome ben preciso: Dwyane Wade., scavalcati mostri sacri come Scottie Pippen, Dirk Nowitzki e Magic Johnson. Biyombo e Stoudemire sostituiscono Valanciunas e Whiteside. Parte subito forte Miami grazie a Wade e al solito Dragic; Toronto, dopo un iniziale sbandamento, riprende gli Heat, ma nel secondo quarto. Toronto scende in campo nella ripresa con ben altre intenzioni. Ross, Carroll e Joseph infilano canestri su canestri e riportano i Raptors a condurre il match. Ma negli ultimi minuti i padroni di casa, sospinti da un immenso Wade, riescono a recuperare lo svantaggio e. All'overtime ottima difesa degli Heat, che si avvalgono della precisione sotto canestro di Wade e Dragic:, gara 5 a Toronto mercoledì sera.