Playoff NBA, impresa Golden State: da 1-3 a 4-3, è in finale

Potrebbe essere sintetizzato così il capolavoro realizzato da Golden State, che conquista gara 7 e vola in finale playoff NBA.un'impresa riuscita in passato solo ad altre 9 squadre. Oklahoma ha buttato via ben tre match point. Ieri, all'Oracle Arena, i Thunder hanno davvero dato tutto, lottando come leoni. Sicuramente escono a testa alta,, con quei folli ultimi minuti di gara che hanno dissolto il sogno dell'approdo in finale al quintetto di coach Donovan. E' finita 96-88 per quelli che (quasi) tutti avevano già dato per morti e sepolti, e che ancora una volta sono riusciti a stupire il mondo. Va anche detto che quando puoi disporre di uno Steph Curry in queste condizioni, le imprese sono un pò più fattibili:. Dall'altra parte,(rispettivamente 27 e 19 punti) ma non abbastanza per guadagnarsi l'accesso alla finalissima. Anche stavolta OKC ha tanti rimpianti: nel secondo quarto era in vantaggio di 13, ma nel secondo tempo segna solo 40 punti. E poi brutta percentuale nel tiro da 3 (7/27). Nel primo tempo i Thunder sono nettamente in partita.a sette minuti dalla sirena. I Warriors, senza scomporsi, cominciano a rosicchiare qualche punticino, risalendo fino a -6 all'intervallo (48-42) grazie soprattutto a Klay Thompson. Nel terzo,. Ultimo quarto, e Oklahoma ha un sussulto (anzi due) di orgoglio: torna sotto a 8'30'' dalla fine (73-69), precipita nuovamente a -11 e ritorna ancora una volta a ridosso dei Warriors (-4) a poco più di un minuto e mezzo dal termine del match.: tre liberi prima di una tripla che fa impazzire l'Oracle Arena. Stavolta è davvero fatta: Golden State vince gara 7, completa il miracolo e approda in finale contro Cleveland e LeBron James. Si comincia giovedì con gara 1. Anche il candidato alle primarie del Partito Democratico,, non ha voluto perdersi lo spettacolo di gara 7 e ha fatto i complimenti a Golden State sui propri profili social. "La scorsa settimana Golden State era sotto 3-1 - ha detto Sanders -. Mi piacciono le rimonte".