Rio 2016, i convocati USA: Durant, Irving, Green e Thompson per un team da sogno

Lesono sempre più vicine, e molte formazioni si stanno preparando a dovere per essere nelle migliori condizioni possibili.: la prima gara ci sarà il 6 agosto 2016, mentre la finale è in programma il 21 agosto. Prima però c'è da disputare il, che stabilirà gli altri tre quintetti che potranno staccare il pass per Rio de Janeiro. Le nazionali già qualificate sono il Brasile (Paese ospitante), Spagna, Lituania, Nigeria, Cina, Argentina, Venezuela, Australia e ovviamente gli USA. La squadra statunitense non sarà ai livelli, ma a vedere le convocazioni vengono comunque i brividi. Sono tante le stelle che non faranno parte della spedizione: dall'MVP all'unanimità(Golden State Warriors), afresco campione NBA con i Cleveland Cavaliers (che hanno sconfitto in finale proprio i Warriors di Curry), passando per stelle indiscusse come. Ma a leggere la lista dei 12 convocati degli USA, c'è da dire che i tifosi a stelle e strisce non potranno di certo lamentarsi:, il sesto nelle ultime sette Olimpiadi. Il nome più "in auge" è certamente quello di, che si trova in regime di 'free agent' e attende collocazione in un mercato che ha già visto i primi interessanti colpi (su tutti, il passaggio di Derrick Rose ai New York Knicks). Durant è anche il giocatore con più esperienza internazionale, insieme a. Non c'è Curry, come detto, ma c'è tanta Golden State:sono un'ossatura eccezionale. E poi: il play dei Cavaliers è stato decisivo quanto LeBron per il trionfo di Cleveland, e potrebbe sfruttare il gran momento fisico e morale per disputare una strabiliante Olimpiade. Ben rappresentata Toronto (DeMar DeRozan e Kyle Lowry), c'è Jimmy Butler (Chicago Bulls), chiudono la lista DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Paul George (Indiana Pacers) e DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers).