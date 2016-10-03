Sacramento inaugura la sua nuova casa: in 17.500 al Golden 1 Center

Sacramento ha finalmente una nuova casa.con un'esibizione nel corso di una festa organizzata soprattutto per i tifosi e denominata "Fan Fest 2016". Il nuovo palazzetto è stato fortemente voluto dal patron di Sacramento, Ranadive, e dal sindaco della città,Una struttura indispensabile, non solo per riqualificare l'intera area dove sorge la nuova casa dei KingsI tifosi hanno vissuto mesi di grande timore, e il pericolo di perdere la squadra di basket era davvero concreto. Adesso questo rischio può dirsi scongiurato: comincia una nuova era per i Sacramento Kings. Alla festa realizzata per l'occasione c'erano proprio tutti. Non solo il patron Ranadive e il nuovo coach, Dave Joerger,, senza dimenticare il sempreverde Rudy Gay, alla quarta stagione consecutiva con i Kings., che attendono ora la prima uscita ufficiale di preseason, in programma il 10 ottobre contro il Maccabi. Dove? Ovviamente al Golden 1 Center, la nuova casa di Sacramento. Ma per i Kings c'è anche una brutta notizia:Come riportato da Marc Stein di ESPN, Collison è stato infatti sospeso dalla NBA per violenza domestica:Il 29enne potrà comunque prendere parte agli allenamenti e le partite di preseason.L'infortunio di Middleton ha costretto Milwaukee a rituffarsi nel mercato alla ricerca di una guardia. I Bucks avrebbero messo gli occhi addosso a, e avrebbero proposto a Charlotte uno scambio, che porterebbe nel North Carolina il lungoin cambio die appunto Lamb. Se ne discuterà nei prossimi giorni.