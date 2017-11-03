Home NBA San Antonio-Golden State 92-112, Popovich perde la testa: espulso

di Redazione 03/11/2017

Farsi espellere per un doppio tecnico e definire l'arbitro "un terribile c.....e" non è il modo migliore per cominciare la campagna per le presidenziali 2020. Gregg Popovich è stato scherzosamente proposto dal coach dei Warriors, Steve Kerr, e dalla stella di Golden State, Steph Curry, come sostituto di Trump, detestato in tutto il mondo NBA. Ma ieri, nella sfida che vedeva di fronte i San Antonio Spurs proprio contro i campioni in carica, il coach degli "Speroni" ha perso la testa facendosi cacciare a poco meno di 5 minuti dalla sirena, mentre i Warriors dominavano all'AT & T Center (92-112). Effettivamente, per San Antonio non è un bel periodo: contro Golden State è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, un filotto di ko che non si verificava addirittura da sette anni. Va detto, però, che quando la corazzata di Oakland gira al massimo è quasi impossibile fermarla. Forse senza quasi. Lo ammette lo stesso Popovich in conferenza stampa: "Abbiamo perso contro la squadra più forte del mondo". Sì, perchè gli imprecisi e confusionari Warriors delle prime uscite stagionali stanno lasciando spazio a quelli veri, quelli che lasciano le briciole all'avversario. Soprattutto, quelli che sbagliano poco e niente in difesa, come invece era accaduto nelle prime gare. Basti pensare che nel secondo tempo gli Spurs hanno messo a referto solo 37 punti, con ben 11 palle perse. San Antonio ha la grande attenuante di non poter ancora disporre di Kawhi Leonard, che - parola di Popovich - potrebbe tornare "domani come tra un mese". Resta il fatto che gli Spurs sono riusciti a resistere solo un tempo, arrivando all'intervallo sotto di 5 lunghezze nonostante la verve di Curry e Thompson. Nella ripresa salgono in cattedra Kevin Durant (24 punti e 8 rimbalzi) e il sempre preziosissimo Draymond Green, 16 punti e 7 assist. Nell'altra gara, Portland batte i Los Angeles Lakers 113-110, con qualche brivido nel finale. Coach Stotts si gode Damian Lillard: 32 punti e 5 assist.