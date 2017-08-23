Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Scambio clamoroso: Irving a Boston, Thomas vola a Cleveland

Redazione Avatar

di Redazione

23/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Scambio clamoroso: Irving a Boston, Thomas vola a Cleveland
La telenovela Irving finisce nella maniera più incredibile e clamorosa che si potesse anche lontanamente pronosticare. Il giocatore, ormai in rotta di collisione con i Cavaliers a causa dell'ingombrante presenza di LeBron James, finisce ai Boston Celtics, mentre a Cleveland sbarca Isaiah Thomas: praticamente la 'trade' più importante dell'anno che nasce e si consuma (positivamente) nel giro di poche ore. Oltre a Thomas, i Cavs ottengono anche Jae Crowder, Ante Zicic e la scelta al primo giro dei Nets 2018.  Alla fine, tirando le somme, sono tutti contenti. Irving riesce finalmente a sfuggire dalla gabbia Cleveland e si va ad aggregare alla diretta concorrente per la leadership a Est; Cleveland si libera di quello che era diventato a tutti gli effetti un 'separato in casa' senza perderci in termini di valore, sia individuale che complessivo; Boston, con l'arrivo di Kyrie, dimostrano di essere ormai una franchigia di grande attrazione che può provare a vincere l'anello; Thomas lascia i Celtics, ma approda comunque in un grande team con la possibilità di giocare al fianco di sua Maestà LBJ. A sbloccare quella che è a tutti gli effetti la trattativa di mercato più importante dell'estate è stata senza dubbio la situazione contrattuale di Thomas, che è in scadenza l'anno prossimo (e aveva già chiesto il massimo salariale, ndr). A quel punto, i Celtics hanno 'subodorato' la grossa occasione di utilizzare Isaiah come pedina di scambio per arrivare a Irving. Mossa pienamente riuscita. Le due superpotenze della Eastern si scambiano quindi le pedine: le vedremo subito contro il prossimo 17 ottobre, dato che la gara di apertura della prossima NBA sarà proprio Cleveland - Boston. INDIANA PACERS, PROLUNGAMENTO PER MYLES TURNER  Myles Turner dovrebbe restare con Indiana. Stando a quanto riferito dai media USA, i Pacers vrebbero esercitato l'opzione rookie per la prossima stagione e potrebbero offrirgli un prolungamento fino al 2019.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Eurobasket 2017, girone A: la presentazione del girone di Helsinki

Articolo Successivo

Colpaccio Fiat, preso Della Valle! Cerella va alla Reyer

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

I paperoni della NBA: il vorticoso e redditizio business di LeBron James

05/07/2021

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

LeBron devasta Boston, Cleveland pareggia i conti: 111-102, serie sul 2-2

22/05/2018

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

Golden State distrugge Houston: 126-85, è 2-1 Warriors

21/05/2018