Home NBA Schianto fatale: morto Rasual Butler, ex Spurs e Pacers

Schianto fatale: morto Rasual Butler, ex Spurs e Pacers

di Redazione 31/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una tragedia che ha lasciato senza parole tutto il mondo dell'NBA. Rasual Butler se n'è andato a soli 38 anni: l'ex cestista è deceduto in seguito ad un tremendo incidente stradale verificatosi la scorsa notte a Studio City, nello stato della California. La dinamica dello schianto non è ancora chiara, ma stando a quanto riferito dall'emittente TMZ sarebbe accaduto tutto intorno alle 2 del mattino. Butler si trovava alla guida della sua vettura, una Range Rover, quando ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo. L'auto si è schiantata dapprima contro un parchimetro per poi terminare definitivamente la sua corsa contro un muro. Rasual Butler, secondo le prime informazioni, sarebbe morto sul colpo. Insieme a lui viaggiava anche la moglie, Leah LaBelle, 31enne cantante R&B. Anche per lei non c'è stato nulla da fare. Butler ha disputato 809 gare in NBA. La sua carriera è cominciata nel 2002, quando è stato chiamato al Draft come scelta numero 53. Nelle sue prime tre stagioni, Butler ha vestito la casacca dei Miami Heat, per poi passare a New Orleans, dove è rimasto fino al 2009. In seguito il passaggio ai Los Angeles Clippers, dove Butler ha giocato quella che è statisticamente la sua miglior stagione (82 gare, 64 da titolare, 11,2 punti di media). Quando Toronto lo 'taglia' durante la stagione 2011-2012, la sua carriera sembra essere praticamente terminata. Ma Butler, con grinta e tenacia, si riprende il posto in NBA: dapprima con la casacca di Indiana, poi a Washington, Rasual si distingue come veterano a cui si può sempre fare affidamento. La sua ultima stagione è nelle fila dei San Antonio Spurs, dove resterà fino a marzo 2016. Alla notizia della morte, su Twitter sono apparsi alcuni messaggi di cordoglio. Commosso il ricordo degli Indiana Pacers e dei Los Angeles Clippers, che ricordano Butler non solo come giocatore ma anche come uomo.