Serie A, posticipo: uragano Reggio Emilia sulla Germani Brescia (103-70)

Non c'è stata praticamente storia nel posticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A di basket maschile. Al PalaBigi una sola squadra in campo, quella locale,Una gara che la Grissin Bon Reggio Emilia doveva necessariamente vincere per non perdere contatto con Sassari e consolidare il suo posizionamento nella griglia playoff. E così è stato: gli uomini di coach Menetti hanno letteralmente dominato il match fin dal primo minuto,- Vitali, Moss e Moore - per poter sperare di tenere testa ad una Reggio Emilia così in palla. I padroni di casa sono riusciti a mandare in doppia cifra otto giocatori, il che la dice lunga sull'ottima prova offerta dinanzi ai propri tifosi. Brescia può consolarsi con i primi punti in Serie A dei giovanissimi Bolis e Vertova. Come detto, la Grissin Bon impone la sua legge già nel primo quarto,Brescia non riesce a reagire, e il secondo quarto non vede cambiamenti: Reggio Emilia vola all'intervallo avanti 52-35. Nemmeno l'intervallo serve a scuotere il team di coach Diana. Reggio Emilia è implacabile, e trascinata da Della Valle si porta addirittura sul +26.: il divario continua a crescere fino al +31 dei locali, che fanno accademia negli ultimi 10'. Seconda vittoria consecutiva per la Grissin Bon, che nello scorso turno aveva vinto a Pesaro. I reggiani sembrano aver ritrovato continuità di gioco e risultati, dopo un periodo non particolarmente felice., ma è facile immaginare come Reggio Emilia ambisca a scalare ulteriori posizioni in classifica. Brescia resta a quota 20 e vede allontanarsi l'ultimo posto utile per la post-season.