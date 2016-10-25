Torna l'NBA su Sky Sport: la programmazione nel dettaglio
di Redazione
25/10/2016
Torna la National Basketball Association (NBA) e ovviamente torna su Sky Sport. Mettetevi comodi sul vostro divano e godetevi lo spettacolo: per molti mesi Sky farà arrivare direttamente a casa vostra le squadre e le stelle del più bel campionato di basket del mondo. Le prossime due stagioni (2016-17 e 2017-18), infatti, verranno trasmesse solo su Sky Sport HD. Inoltre, il sito ufficiale NBA per la prima volta sarà in esclusiva in Italia su skysport.it: un'ulteriore dimostrazione di come Sky sia ormai partner a 360° di NBA. Ogni settimana, a partire da domani notte, su Sky Sport HD, 4 match in esclusiva e in Alta Definizione, con la conferma di quello della domenica in prima serata: in totale, oltre 140 incontri tra Regular Season e Playoff, compresi il Christmas Day del 25 dicembre e il Martin Luther King Day a gennaio. Si comincia con l'incontro di stanotte tra i Golden State Warriors di Steph Curry e i San Antonio Spurs di Tony Parker. Diretta nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre alla 1 su Sky Sport 2 HD. Differita mercoledì alle 14 e alle 22.45, sempre su Sky Sport 2 HD, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. E poi non va dimenticato che nel massimo campionato professionistico statunitense ci sono due italiani: Danilo Gallinari veste la casacca dei Denver Nuggets, mentre Marco Belinelli quella degli Charlotte Hornets. Motivo in più per collegarsi a Sky e godersi le loro gesta oltreoceano. AVELLINO, POSTICIPATA LA GARA CON CANTU' E' stata rinviata di un giorno la gara del girone di andata tra la Sidigas Avellino e la Pallacanestro Cantù. Il match fra Red October Cantù e Sidigas Avellino, valevole come undicesimo turno del girone d’andata, si giocherà infatti lunedì 12 dicembre alle 20:30 al PalaDesio. La gara era fissata inizialmente per domenica 11 dicembre alle ore 18:15. A comunicare lo slittamento di 24 ore del match è stata la stessa società brianzola.
