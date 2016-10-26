Caricamento...

Eurolega: l'Olimpiakos ferma la corsa dell'Olimpia Milano

26/10/2016

L'Olimpia Milano deve inchinarsi alla superiorità della squadra ateniese capace di condurre il match per tutti i 40 minuti, accelerando nel finale.

La terza giornata di Eurolega è amara per l'Olimpia Milano, costretta alla prima sconfitta stagionale dai greci dell'Olimpiakos per 91-81. Un successo meritato per il quintetto di coach Sfairopoulos capace di mettere la testa avanti nel match dal primo minuto fino alla fine. L'Olimpia Milano, apparsa decisamente stanca e sottotono, non è stata in grado di tenere testa agli avversari nonostante i padroni di casa siano apparsi tutt'altro che brillanti al tiro. Più volte l'Olimpiakos ha tentato lo strappo decisivo raggiungendo anche la doppia cifra di vantaggio sulla squadra di Repesa. Ma sempre l'Olimpia Milano è riuscita a rimanere in partita portandosi anche a -3 nel terzo quarto sospinti anche dai 5 punti di fila messi a segno da Simon al minuto 28. OlympiacosNell'ultimo quarto, le scarpette rosse, hanno dovuto fare i conti con la grande serata di Green, letale dall'arco, che al 33' è riuscito a regalare il +15 agli ateniesi (76-61) ipotecando il successo. Un vantaggio che l'Olimpiakos è riuscito ad amministrare diligentemente fino al suono della sirena. Bena anche l'italiano Daniel Hackett tra i greci, autore di 10 punti con 3 su 4 da due e quattro tiri liberi messi a segno. Nell'Olimpia Milano è buona la prestazione di Kruno Simon autore di 16 punti, mentre efficace è stato anche l'apporto sotto le plance di Raduljica (14 punti).

Tabellino del match

Olympiacos vs Milano 91-81 (25-19, 46-41, 70-61) Olympiacos: Green 16, Birch 12, Young 2, Papapetrou, Spanoulis 16, Agravanis, Milutinov 4, Printezis 9, Pananikolaou 4, Mantzaris 8, HACKETT 10, Lojeski 10; All. Sfairopoulos I. Milano: McLean 2, Gentile 12, Hickman 6, Kalnietis 4, Raduljica 14, Dragic 13, Macvan 4, Pascolo 2, Cinciarini ne, Sanders 8, Abass, Simon 16; All. Repesa J.
