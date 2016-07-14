Troppo ubriaco, l'ex Lakers Lamar Odom cacciato dall'aereo

, vuoi per le prestazioni scintillanti sul parquet, vuoi per qualche dichiarazione sopra le righe o qualche critica nei confronti della generazione odierna di fenomeni. A volte, però, qualcuno sale agli onori delle cronache per comportamenti decisamente poco nobili. Solo due giorni fain un ristorante di East Lansing, nel Michigan, e veniva arrestato dalla polizia, per poi essere rilasciato su cauzione. Sempre di recente, la guardia dei Cleveland Cavaliers,, ha deciso di festeggiare la conquista dell'anelloper circa una settimana. Il tutto contornato da alcool e sballo. Stavolta, ad occupare le colonne dei quotidiani è stato l'ex ala dei Los Angeles Lakers,, che si è reso protagonista di un episodio a dir poco singolare. Il 36enne è stato infatti 'invitato' a scendere da un aereo a causa delle sue condizioni psicofisiche visibilmente alterate. Non a caso, appena seduto sul posto assegnatogli,. Il motivo è presto detto: prima di recarsi sul velivolo, l'ex Lakers aveva fatto tappa al bar, dove alcuni testimoni giurano di averlo visto ingurgitare. Probabilmente è stato proprio il mix delle due bevande alcoliche a causare il 'disturbo' a Lamar Odom, che una volta giunto sull'aereo ha 'espulso' quanto tracannato:, che hanno invitato l'ex NBA a scendere dal mezzo. Non è la prima volta che Lamar Odom si rende protagonista di situazioni oltre il limite:. Tanta paura, quattro giorni di coma, ma alla fine Odom è riuscito a ristabilirsi. Anche se questo nuovo episodio lascia pensare che l'ex cestista sia ben lontano dal superare le sue dipendenze.