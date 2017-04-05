Westbrook, è record: 41esima tripla doppia! Warriors e Cavs ok

Quando totalizza, quella che lo fa entrare per sempre nella storia dell'NBA, tutta la Chesapeake Energy Arena gli tributa un'ovazione commovente., tanto è in trance agonistica nonostante l'ampio vantaggio accumulato su Milwaukee. Il fenomeno di OKC mette la ciliegina su quella che fino ad ora è una stagione da incorniciare:, con vista sul sorpasso (mancano 5 partite). La "triple double" di ieri sera non è stata di quelle da far girare la testa: 12 punti, 13 rimbalzi e 13 assist, ma tanto basta per diventare leggenda. E stavolta, anche se il suo contributo in termini realizzativi non è stato eccellente, Oklahoma ha dimostrato di potercela fare anche senza i maxi numeri del suo top player. Anzi,che equivale alla vittoria più ampia in questa stagione per gli uomini di coach Donovan. Già nel primo tempo i padroni di casa prendevano il largo, arrivando all'intervallo avanti di 24 punti (63-39). Milwaukee può giustificarsi per l'assenza di Malcolm Brogdon, ma la prestazione è veramente da dimenticare e la pesante sconfitta più che meritata. I Cavaliers hanno ufficialmente rialzato la testa. Messo alle spalle il periodo buio, i Cavs hanno inanellato il terzo successo consecutivo,E stasera lo scontro diretto che deciderà quale delle due può incoronarsi regina a Est. Orlando resta in scia solo nel primo tempo: nella ripresa si scatenano Love (28 punti) e Irving (24) e per i Magic è notte fonda.(18, 11, 11) e i campioni in carica si impongono 122-102., che soffre nei primi 24 minuti contro Minnesota ma poi trova le risorse necessarie dai suoi uomini migliori, che dal terzo quarto in poi schiantano i Timberwolves., al resto pensa Curry con i suoi 19 punti e 9 assist: il risultato finale dice 121-107 per i Warriors.