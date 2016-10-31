Aradori e Abass i trascinatori di Reggio e Milano con prestazioni da urlo

Aradori e Abass sono stati i trascinatori di Reggio Emilia e Milano nei rispettivi successi contro Trento e Caserta.

Aradori sempre più leader di Reggio Emilia

La quinta giornata cala il sipario nel segno di, due giocatori made in Italy che hanno trascinato le rispettive squadre verso il successo. Abass si è aggiudicato la palma di mvp della sfida casalinga dell'contro la, con una prestazione senza pecche al tiro, sia dalla corta che dalla lunga distanza. Il giovane cestista di colore ha siglato 21 punti frutto di 5 centri su altrettante conclusioni da due e mettendo a referto un 3/3 dall'arco. Una prestazione da record, anche se il suo miglior score rimane il match con la maglia di Cantù contro Venezia, allorquando mise a referto 34 punti. Una prestazione sontuosa quella di Abass a cornice di un'altra serata magica per l'Olimpia Milano, che per la prima volta nella stagione supera i 100 punti, conditi da 30 assist complessivi e 132 punti di valutazione generale.L'altro protagonista della quinta giornata è senza dubbiol'esterno dellae della nazionale azzurra di Messina, decisivo nel successo finale degli emiliani sul parquet di Trento con due triple nei secondi finali. Nel complesso Aradosi ha messo a referto 26 putni con 35 punti di valutazione, 7 rimbalzi e 6 assist. Una prestazione da urlo per il leader della Grissin Bon, che segue a ruota Milano nella classifica generale e che si candida ad essere ancora una volta l'anti Olimpia Milano della stagione.