NBA, Westbrook nella storia: due triple doppie nelle prime tre gare, Oklahoma vola

Il punteggio dice 113-96 per Oklahoma, ma il successo dei Thunder contro i Los Angeles Lakers. Il quasi 28enne play è entrato prepotentemente nella storia della Lega con la tripla doppia di stanotte:lo pongono in compagnia di monumenti della pallacanestro come Magic Johnson, Jerry Lucas e Oscar Robertson, unici giocatori ad aver realizzatodi una stagione. E c'è voluto davvero il miglior Westbrook per permettere ad Oklahoma di sbarazzarsi dei Lakers. I losangelini erano partiti bene, e all'inizio dirigevano le operazioni: poi ci pensavano Russell e Oladipo a dare linfa e punti ai Thunder, che staccavano progressivamente Los Angeles.che faceva tremare coach Donovan. Ma ancora una volta è Westbrook a salire in cattedra: insieme ad Adams, il play metteva a segno quei canestri che assicuravano il +17 ai Thunder e gli permettevano di entrare di diritto nella storia dell'NBA.a regalare il successo agli Houston Rockets contro i Dallas Mavericks (93-92). La guardia di Houston è il vero protagonista del match, con 28 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Ci vuole un supplementare per decidere la sfida tra i Grizzlies e i Wizards:Grande prova di Wall (22 punti), ma non basta contro l'ispiratissimo spagnolo, un sempre decisivo Conley (24 punti e 11 assist) e un ottimo Randolph (22 punti). Davvero un gran momento per i San Antonio Spurs, che espugnano anche il parquet dei Miami Heat (106-99).A nulla servono i 27 punti di Whiteside e i 25 di Dragic: Miami subisce la furia Spurs nei minuti finali del match e deve soccombere., che sconfiggono rispettivamente gli Utah Jazz e i Milwaukee Bucks.