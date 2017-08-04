Home Protagonisti Arturs Strautins firma un biennale con l'Orlandina Basket

di Redazione 04/08/2017

Strautins sarà la nuova ala dell'Orlandina Basket, ecco un profilo dell'ex giocatore di Reggio Emilia che ha firmato un biennale. L'Orlandina Basket ha ingaggiato Arturs Strautins, ala proveniente dalla Lettonia, classe 1998 alto 198 centimetri. Ha firmato un contratto biennale con il club siciliano, chiudendo il proprio percorso con la Pallacanestro Reggio Emilia, dove ha giocato le ultime tre stagioni. Artur Strautins è nato a Jurmala (Let) e si è formato cestisticamente nelle file del DSN Riga, dove ha debuttato ai massimi livelli già all'età di 14 anni. Una pedina davvero importante nel roster di Gennaro Di Carlo che in questa stagione dovrà confrontarsi nella Basketball Champions League. Strautins vanta anche una discreta esperienza internazionale, avendo disputato tre campionati europei con la nazionale giovanile lettone, dove è stato assoluto protagonista con una media punti di 18,7 e 10,3 rimbalzi nel torneo europeo under 18 del 2016. Vanta anche 10 presenze in Eurocup. L'ultima stagione disputata nelle file di Reggio Emilia non è stata molto positiva. Per lui solo 2,8 di media a partita e 2,1 rimbalzi. Un giocatore che apporterà classe e talento alla squadra siciliana, in una stagione che dovrà essere quella della definitiva consacrazione ad alti livelli. Raggiante il direttore sportivo dell'Orlandina Basket, Giuseppe Sindoni, che si è detto certo che Strautins potrà essere la pedina giusta per rendere ancora più forte la squadra di Di Carlo: 'Con Arturs – ha dichiarato il dirigente - aggiungiamo un altro giovane di grande prospettiva, che nell’immediato ci porterà fisicità e conferirà profondità al nostro roster, che sarà da subito impegnato sia sul fronte italiano che europeo. In ottica futura, questa operazione ci consente di lavorare su un altro prospetto di primo livello che conseguirà la formazione italiana alla fine di questa stagione'.