Bargnani, rescissione con il Vitoria: torna in Italia?

Attraverso il proprio profilo Twitter, la squadra spagnola ha annunciato infatti la separazione con il lungo azzurro. "Acuerdo con Andrea Bargnani para la rescisión de su contrato. ¡Mucha suerte Andrea!", si legge nel 'tweet' inoltrato dal Vitoria. Che le strade del "Mago" e del team spagnolo fossero ormai in procinto di separarsi lo si era già capito da qualche giorno., che ha comportato l'uscita del Vitoria dalla massima competizione europea, la decisione è diventata definitiva. La stagione, per Bargnani, non è stata tra le più positive anche per via di numerosi problemi fisici: basti pensare che il lungo della Nazionale era fuori da febbraio per infortunio. In questa stagione, Bargnani (che aveva firmato la scorsa estate un contratto biennale, ndr), segnando più di 11 punti di media in Spagna e poco meno di 9 nella massima competizione europea per club. E adesso? Per il "Mago" c'è qualche sirena tricolore: è forte l'interessamento della Virtus Roma, che milita in serie A2,Di certo, nell'immediato futuro di Bargnani, ci sono gli Europei: coach Ettore Messina conta di averlo comunque al meglio per il grande impegno con la Nazionale."Era l'obiettivo di società e giocatori". Così l'esterno dell'Aquila Trento, Diego Flaccadori, ha commentato alla "Gazzetta" il terzo approdo consecutivo ai playoff da parte del team allenato da coach Buscaglia. "Siamo passati attraverso tante difficoltà, prima fra tutte gli infortuni che ci hanno costretto più volte a cambiare pelle. Il lavoro in palestra è stata la nostra benzina". Flaccadori fa un pensierino anche alla Nazionale e agli Europei. "Sono consapevole di come debba fare ancora tanta esperienza - conclude - in ogni caso farò di tutto per provare ad entrare nei dodici".