I destini opposti di Bargnani e Melli: flop e top tra gli italiani in Europa

Il Baskonia ha rescisso il contratto con Bargnani mentre per Melli si spalancano le porte dell'Nba dopo una stagione esaltante.

E' finita con largo anticipo l'avventura dicon il. Subito dopo l'eliminazione del club iberico dall'Eurolega per mano del, la decisione del club di tagliare il 'Mago' rescindendo il contratto che lo lega al centro italiano. Il motivo della rescissione consensuale sarebbe il perdurare dei guai fisici del giocatore azzurro che è ormai fermo dal mese di febbraio e che sta attraversando un calvario che ormai non lo abbandona da tempo. Con il Baskonia ha disputato meno della metà delle gare giocate dalla squadra spagnola e adesso, per lui, il futuro rimane un enigma, almeno fino a quando non avrà risolto del tutto i suoi guai fisici che lo attanagliano da tempo. Andrea Bargnani adesso rischia anche di dover saltare gli impegni della nazionale che prenderà parte ad Eurobasket 2017 a fine estate. Per un italiano che sta attraversando un periodo grigio, c'è un altro italiano che sorride. Si tratta diche ha disputato una delle sue migliori stagioni di sempre nelle file del. Melli si è messo in mostra come una delle migliori ali europee e per lui non è un azzardo parlare di un futuro in Nba. Il ds italiano della squadra tedesca,ha avuto modo di dichiarare a Pick and Roll che se Melli fosse rimasto per tre anni di seguito al Bamberg vuol dire che 'tutti noi avevamo sbagliato qualcosa'. Un predestinato, Nicolò Melli, la cui carriera potrebbe prendere adesso delle pieghe davvero imprevedibili in positivo. Di certo rimarràalla guida del club tedesco, seceondo quanto dichiarato dallo stesso Baiesi che ha manifestato l'intenzione del club di rinnovargli il contratto. In Eurolega, Melli ha viaggiato al ritmo diNumero che evidenziano il grande momento dell'ala azzurra finita anche nel mirino del. Recentemente, osservatori deglisi sono recati in Germania per valutare le prestazioni del giocatore italiano. Se son rose, fioriranno.