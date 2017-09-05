Eurobasket 2017: i risultati della terza giornata dei gironi C e D
di Redazione
05/09/2017
Ecco la situazione nei gruppi C e D di Eurobasket 2017, dopo la terza giornata, con il netto successo della Spagna sui rumeni.Il Gruppo C di Eurobasket 2017 non ha regalato sorprese con il netto successo della Spagna che ha tramortito la modesta Romania, vincendo per 91-50 e continuando la sua marcia in testa alla classifica a punteggio pieno. Ancora in evidenza la prestazione al tiro di Hernangomez, autore di 18 punti e 12 rimbalzi, mentre tra i rumeni da segnalare la buona performance di Moldoveanu (15 punti). L'Ungheria supera in casa, la Repubblica Ceca, imponendosi con il punteggio di 85-73 grazie ad una maiuscola performance di Adam Hanga, il capitano classe '89, che ha messo a referto una tripla doppia, realizzando la bellezza di 31 punti (6/9 da tre) conditi da 8 rimbalzi e 8 assist. Quasi da solo, ha sconfitto i cechi, autori di una prestazione sotto tono, dove si è salvato solo Satoransky, autore di 18 punti e 7 rimbalzi. Il derby dell'ex Jugoslavia, tra Croazia e Montenegro, ha visto prevalere i croati per 76-72, in un testa a testa avvincente che si è risolto solo nei secondi finali. Croati che partono subito fortissimo, imponendo un parziale di 15-0 (4/5 di Bogdanovic dall'arco) e che poi hanno dovuto fronteggiare il ritorno prepotente degli avversari, sospinti da un immenso Bojan Dubjevic, capace di condurre il Montenegro fino al -3 all'intervallo lungo. Nel finale di gara ha prevalso il maggior cinismo dei croati che trovano con Saric il canestro decisivo che ha chiuso le ostilità.
La situazione nel gruppo DNell'altro girone di Eurobasket 2017, successo più problematico del previsto per la Lettonia che fatica a sbarazzarsi di un Regno Unito combattivo, vincendo al fotofinish (97-92) dopo una clamorosa rimonta dei britannici nell'ultimo quarto. Vince anche la Russia, che supera per 76-67 il Belgio, mentre la Serbia si è imposta sui padroni di casa della Turchia con il punteggio di 80-74.
