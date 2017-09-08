Home Protagonisti Eurobasket 2017: il tabellone degli ottavi, sabato Italia-Finlandia

Eurobasket 2017: il tabellone degli ottavi, sabato Italia-Finlandia

di Redazione 08/09/2017

Ecco gli otto accoppiamenti che si contenderanno i quarti di finale di Eurobasket 2017 che vedranno come cornice la capitale turca. Nel gruppo C di Eurobasket 2017, la Spagna di Pau Gasol ha fatto l'ein plein, vincendo tutte le cinque sfide e dominando il girone in lungo e in largo. Al secondo posto si è classificata la Croazia, trascinata da Bogdan Bogdanovic e Dario Saric. Le altre due qualifcate sono state il Montenegro (che nell'ultima sfida ha superato la modesta Romania) e l'Ungheria, vera sorpresa del girone, trascinata da un superlativo Adam Hanga. Fuori, contro tutti i pronostici, la Repubblica Ceca, priva del talento di Vesely, rimasta fuori nonostante l'ottimo Satoransky si sia dato molto da fare, risultando per distacco il miglior giocatore della propria nazionale. La Romania, nonostante giocasse in casa (il girone si è giocato a Cluj) non è riuscita mai a centrare un solo successo, finendo il girone a zero punti. La Spagna, dopo aver messo in mostra un basket assolutamente stellare e un Pau Gasol imprendibile, si candida autorevolmente al successo finale, mentre ha destato una buona impressione la Croazia, il cui obiettivo è quello di centrare almeno le semifinali. Nell'altro girone di Eurobasket 2017, il Gruppo D, a dominare è stata la Serbia di Bogdanovic, che nell'ultimo match ha sconfitto il Belgio per 74-54. Solo un terzo posto per la Russia che aveva iniziato bene, sconfiggendo la Turchia, ma che nell'ultimo match del girone ha subito una secca batosta da parte dei cugini lettoni. Nell'ultima sfida, la Russia ha sconfitto il modesto Regno Unito, faticando oltremodo (82-70), e adesso dovrà affrontare la Croazia nei quarti. Per la Lettonia, la rivelazione del girone, ci sarà la sfida agevole contro il Montenegro. Ultima squadra a qualificarsi come quarta nel girone è stata la Turchia che ha deluso moltissimo, vincendo solo le due sfide contro Belgio e Regno Unito. Per i padroni di casa, la sfida agli ottavi è proprio contro la corazzata Spagna. Il tabellone degli ottavi: GERMANIA-FRANCIA sabato 9 SPAGNA-TURCHIA domenica 10 SLOVENIA-UCRAINA sabato 9 LETTONIA-MONTENEGRO domenica 10 LITUANIA-GRECIA sabato 9 CROAZIA-RUSSIA domenica 10 ITALIA-FINLANDIA sabato 9 SERBIA-UNGHERIA domenica 10