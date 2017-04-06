Eurobasket, i dubbi di Gallinari: "Potrei non esserci"

Eurobasket potrebbe perdere uno dei suoi tanti protagonisti.e hanno rappresentato un campanello d'allarme per gli azzurri in vista del torneo continentale. E' stato proprio il giocatore dei Denver Nuggets ad esprimere dubbi sulla sua effettiva partecipazione agli Europei.Un bel problema, se si pensa che Ettore Messina deve già fare i conti con il lungo infortunio di Daniel Hackett e le difficoltà di Andrea Bargnani, oltre alla grande incognita Gentile, che ha finalmente trovato una nuova casacca (quella dell'Hapoel di mister Pianigiani) ma che non può ancora garantire una condizione adeguata all'impegno. "Adesso per me non è il momento di decidere se potrò accettare la convocazione azzurro oppure no. Ci devo pensare più avanti, con calma, riflettendoci - ha detto il Gallo -, valutare un paio di cose e poi decidere. Certo è che sarebbe bello partecipare ad un altro Europeo. In questo momento ho dei dubbi. Non posso prendere una decisione. Ne ho già parlato con Ettore Messina, che ha detto che aspetterà con calma la mia decisione". Messina, dal canto suo, ostenta una certa tranquillità. "Danilo mi ha prospettato un solo problema: dovendo presumibilmente firmare con un’altra squadra, e potendolo fare solo dal primo luglio,- ha precisato il coach della Nazionale - Credo che le sue parole siano dettate dalla preoccupazione che le tempistiche per il nuovo contratto possano allungarsi". Tuttavia, Ettore Messina sa bene che il Gallo potrebbe anche decidere di non essere della partita e quindi di dover giocare l'Europeo con altri uomini, tutt'altro che inaffidabili. "", la chiosa del ct.