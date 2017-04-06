Il Re è LeBron: Cleveland sbaraglia Boston (114-91). Curry show, Golden State prima ad Ovest
06/04/2017
La Eastern Conference torna ad avere i dominatori di sempre. Cleveland sbaraglia Boston e si riprende di prepotenza quella leadership che nelle ultime settimane, complice il momento no dei campioni in carica, era passata nelle mani dei Celtics. Boston viene battuta in casa 114-91 dai Cavs, ma soprattuto da LeBron James, che infila 36 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, dimostrando a tutta la NBA che quando il gioco si fa duro, lui c'è sempre. La quarta vittoria consecutiva, che cancella definitivamente un pessimo mese di Marzo (6 vittorie e 10 rovesci) è senza dubbio la più importante per i Cavaliers, che si riprendono così lo scettro ad Est con una certa autorità. Non solo LeBron: l'intero quintetto di Cleveland ha disputato un ottimo match, dimostrando una buona crescita dal punto di vista del collettivo. Un particolare molto importante in vista della post-season. Certo, non è che tutti i difetti siano spariti nel giro di 10 giorni: ma coach Lue sta lavorando per eliminarli, e senza dubbio è sulla strada giusta. Boston era anche partita bene, ma con il passare dei minuti è venuto fuori tutto il talento dei campioni in carica, trascinati da un imprendibile LeBron. Il solo Horford cerca di tenere i Celtics in partita, ma già all'intervallo i Cavaliers conquistano largamente la doppia cifra di vantaggio e consolidano il successo nella ripresa. Gran prova di Isaiah Thomas (26 punti), ma Boston deve piegarsi. Ancora un successo per Golden State, che espugna anche il parquet di Phoenix. I Warriors si impongono 111-120, conquistando così quella vittoria - la tredicesima consecutiva e la 65esima stagionale - che fa ottenere il primo posto matematico a Ovest agli uomini di coach Kerr. Solito, straordinario Steph Curry: 42 punti e 11 assist. Strepitoso anche Russell Westbrook, che sfiora la 42esima tripla doppia stagionale (quella del sorpasso su Robertson): 45 punti, 10 assist e 9 rimbalzi e OKC vince 100-103 a Memphis.
