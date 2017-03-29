Final Four NCAA, la favola di Riccardo Fois: "Per me è un onore"

Per la prima volta alle Final Four NCAA ci sarà anche un italiano come protagonista.. L'appuntamento di Phoenix è molto importante per la squadra dell'università dello stato di Washington: con 36 vittorie su 37 gare, il team è chiaramente favoritissimo per il successo. Riccardo Fois, e come il nazionale azzurro ha militato prima nella città natale, nel Santa Croce campione d’Italia Cadetti, e poi brevemente nelle giovanili di Siena. Intervistato dal quotidiano "La Stampa", Fois racconta l'attesa per questo atto finale. "La gioia per il traguardo raggiunto ha lasciato il posto alla concentrazione: gli studenti a Spokane (poco più di 7.000, ndr) stanno festeggiando- spiega Fois - ma noi vediamo l’obiettivo soltanto a due passi e non vogliamo sprecare l’occasione. Dal mio punto di vista, è un onore far parte di una storia molto più grande di me". Fois, pur riconoscendo lo splendido percorso fatto fin qui dal team,"South Carolina è debordante a livello fisico, e con il rendimento in difesa e a rimbalzo rende a tutti la vita difficile. Nell’altra semifinale, Oregon conta su due guardie fantastiche come Dorsey e Brooks, ed è ostica con il suo assetto piccolo - prosegue il vice allenatore di Gonzaga - North Carolina vuole riscattare la beffa nella finale di 12 mesi fa contro Villanova, ha un grande organico e Justin Jackson è un vero primattore". Fois, infine, dice di non avere troppi rimpianti per aver smesso di giocare così presto ed è contento di vivere negli USA. ", mi sento italiano ma credo che resterò qui: per chi fa il mio lavoro, negli States c’è il meglio del meglio".