Golden State annulla i Rockets e avvisa San Antonio. Wizards soffrono, ma battono LA

in vista del big match di stanotte. Non era affatto semplice imporsi in casa Houston, specialmente contro unin grande forma e autore della ventesima tripla doppia stagionale (24 punti, 11 rimbalzi e 13 assist). Ma i Warriors, in questo momento, sembrano davvero in condizione strepitosa. Il 106-113 sui Rockets equivale non solo, ma anche alla 60esima W in questa stagione: Golden State ci riesce per il terzo anno di fila, e nei 68 anni precedenti non era mai accaduto. I Warriors partono forte, vanno sul +22 nel secondo quarto ma poi tirano i remi in barca: all'intervallo il vantaggio degli ospiti è di soli 8 punti. Nella ripresa i Rockets si fanno coraggio, e complice un problema alla caviglia per GreenQui però Kerr trova le risorse giuste dalla panchina, in particolare dal solito Igoudala (12 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), per ricacciare indietro i padroni di casa. Houston ci prova ancora con Capela (21 punti complessivi, ottima prova la sua),fanno volare la franchigia di Oakland. Una vittoria che significa tanto anche per Kerr, che diventa(con 'sole' 238 gare disputate). L'allenatore dei gialloblu ha già assicurato che contro San Antonio saranno in campo tutti gli uomini migliori, per quella che si preannuncia una sfida mozzafiato. Il terzo posto a Est resta ancora saldamente nelle mani dei Washingon Wizards, che tengono a distanza di una gara i Toronto Raptors., grazie anche alla carica di John Wall (34 punti e 14 assist). Secondo successo nelle ultime tre partite per Philadelphia, che al Barclays Center si sbarazza dei Nets (101-106)., autorevole candidato alla conquista del "Rookie of the year", ma va sottolineato anche l'apporto di Covington (21 punti e 13 rimbalzi).