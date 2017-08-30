Home Protagonisti Italbasket: anche Davide Pascolo costretto a dare forfait, richiamato Baldi Rossi

Italbasket: anche Davide Pascolo costretto a dare forfait, richiamato Baldi Rossi

di Redazione 30/08/2017

Davide Pascolo ha riportato un trauma al ginocchio e dovrà dire addio alla spedizione azzurra ad Eurobasket 2017. Anche Davide Pascolo è stato costretto a dover abbandonare il ritiro azzurro. La spedizione azzurra ad Eurobasket 2017 sta assumendo ogni giorno i contorni di un vero e proprio calvario. Sono ormai tantissimi i giocatori azzurri che hanno dovuto dare forfait per guai fisici, abbandonando il sogno di disputare gli europei con l'Italbasket di coach Ettore Messina. Adesso è toccato al play dell'Olimpia Milano, che ha riportato un trauma al ginocchio destro nel corso dell'allenamento di ieri sera e pertanto dovrà lasciare il ritiro per fare spazio ad una new entry. Dagli accertamenti è emerso che i tempi di recupero sono eccessivamente lunghi per consentire a Davide Pascolo di poter prendere parte all'avventura europea. Per questo motivo, coach Ettore Messina, ha richiamato Filippo Baldi Rossi che in giornata si recherà a Tel Aviv per completare il roster a disposizione del Commissario Tecnico, che sta per esordire nel girone di Tel Aviv. Ancora una volta, il roster azzurro subirà un'altra modifica. Ecco la lista dei giocatori al completo, che prenderanno parte ad Eurobasket 2017: 0 Daniel Lorenzo Hackett (1987, 197, P/G, Brose Bamberg – Germania) 3 Marco Stefano Belinelli (1986, 196, G, Atlanta Hawks – NBA) 4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Virtus Segafredo Bologna) 5 Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino) 6 Paul Stephane Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia) 9 Nicolò Melli (1991, 205, A, Fenerbahçe – Turchia) 12 Marco Cusin (1985, 211, C, EA7 Emporio Armani Milano) 20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano) 23 Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) 24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Dolomiti Energia Trentino) 32 Christian Burns (1985, 203, A/C, Red October Cantù) 70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahçe – Turchia) Commissario Tecnico: Ettore Messina Assistenti Allenatori: Pino Sacripanti, Giordano Consolini, Mario Fioretti, Riccardo Fois