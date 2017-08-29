Home Protagonisti Ufficiale il trasferimento di Cecilia Zandalasini ai Minnesota Lynx

di Redazione 29/08/2017

Cecilia Zandalasini si trasferirà in Wnba dove vestira la maglia dei Minnesota Lynx, il giusto riconoscimento per un talento straordinario. Le prestazioni di Cecilia Zandalasini, non sono passate inosservate al gotha del basket mondiale e poco fa è arrivata la straordinaria notizia dell'ingaggio da parte dei Minnesota Lynx, franchigia che milita nel campionato WNBA, il torneo più ambito al mondo. La giocatrice azzurra, classe '96, che la scorsa stagione ha vestito la maglia del Famila Schio, si recherà neegli Usa per chiudere a Minneapolis i playoff del massimo campionato americano. La sua freschezza, la classe, la grinta e la determinazione ha colto nel segno, anche per la giovanissima età (ha solo 20 anni). Cecilia Zandalasini, nonostante la verde età, è stata l'autentica trascinatrice della nazionale azzurra ad Eurobasket 2017, mettendo in evidenza un carisma da veterana. Per Cecilia una opportunità d'oro che dovrà sfruttare al meglio, per rappresentare degnamente il movimento cestistico italiano femminile che ha fatto registrare importanti progressi negli ultimi anni. Zandalasini è già diventata un'icona di tutte le giovani appassionate italiane di basket, che cercano di emularne le sue prestazioni e il temperamento. Non è un caso che la maglia azzurra riportante il suo nome va già a ruba. Adesso, a Minneapolis, dovrà fare il decisivo salto di qualità per diventare una delle giocatrici europee più forti e la giocatrice italiana più forte di sempre. Di strada da fare ne ha parecchia, ma la classe e la determinazione non le mancheranno di certo.