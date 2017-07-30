Home Protagonisti La Dolomiti Energia Trento si regala il nuovo playmaker: è Jorge Gutièrrez

La Dolomiti Energia Trento si regala il nuovo playmaker: è Jorge Gutièrrez

di Redazione 30/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Dolomiti Energia Trento ha trovato il suo nuovo playmaker, è il regista della nazionale messicane che vanta esperienze in Nba. La Dolomiti Energia Trento ha il suo nuovo playmaker. Nella giornata di ieri, è stato raggiunto l'accordo con il messicano Jorge Gutièrrez, giocatore esperto classe '88 nato in Messico a Chihuahua. Nella scorsa stagione ha giocato nelle file dei turchi del Trabzonspor, reduce da una annata positiva nella quale ha messo referto una media punti di 9,4 e 5,4 assist di media, nelle 20 presenze. Ottimo assistman ma anche fine realizzatore, Jorgè Gutierrez vanta un'ottima esperienza anche oltreoceano. Ha disputato tre stagioni ad alto livello in Nba, vestendo le maglie di tre diverse franchigie (Brooklyn, Milwaukee e Charlotte) con una media di 11' in campo, 2,9 punti e 1,5 assist a gara. Cestisticamente è cresciuto a Denver, alla High School, facendosi notare nelle file degli Abraham Lincoln Hs Lancers, con i quali vincerà il titolo statale del Colorado. La sua migliore stagione nella carriera giovanile, risale al 2012 dove ottiene tantissimi premi e riconoscimenti giocando nelle file dei California Bears. Ottiene il premio come miglior difensore ma anche come miglior giocatore in assoluto. Nonostante avesse attirato le attenzioni delle principali franchigie Nba, non verrà scelto nel Draft 2012. Alternerà esperienze in Nba a presenze nella D-League con i Canton Charge. E' uno dei punti di riferimento della nazionale messicana, con la quale ha già giocato una quarantina di match. Un giocatore che porterà, alla Dolomiti Energia Trento, un notevole bagaglio di esperienza e di classe. Diventerà anche il quarto giocatore assoluto di Trento con precedenti esperienze in Nba, dopo Tony Mitchell, Julian Wright e Devyn Marble.