La Grissin Bon Reggio Emilia concede altri 20 giorni a Della Valle per trovare squadra

di Redazione 23/07/2017

Non si è ancora presentata nessuna squadra disposta a pagare il buy out, adesso la Grissin Bon Reggio Emilia potrebbe decidere di toglierlo dal mercato. La Grissin Bon Reggio Emilia, non attenderà oltre il 15 agosto per decidere il futuro di Amedeo Della Valle. Se entro quella data non dovesse presentarsi nessuna squadra con in mano i soldi per il buy out, il giocatore verrà tolto definitivamente dal mercato. A riferire la notizia è la Gazzetta di Reggio' che ha rivelato l'indiscrezione legata alla decisione del club emiliano, intenzionato a concedere solo altri 20 giorni alla guardia piemontese per trovarsi una squadra di proprio gradimento che si accollerà l'onere di pagare la buonuscita prevista dal contratto. Dal 16 in poi, Della Valle risulterà automaticamente convocato per il ritiro e ogni discorso sulla sua cessione verrà rinviato alla prossima stagione. La Grissin Bon Reggio Emilia è ancora a caccia di nuovi acquisti per completare il roster. In cima alla lista dei desiderata c'è Julian Writght mentre Kaukenas sta ancora attendendo di conoscere le decisioni della squadra emiliana sul proprio futuro, altrimenti potrebbe decidere di cambiare definitivamente aria o addirittura, di appendere le scarpette al chioso. Molto del mercato futuro della squadra di coach Menetti, dipenderà strettamente dalle sorti di Amedeo Della Valle uno dei perni storici della squadra emiliana.