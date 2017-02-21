L'Oscar del basket come miglior coach è andato a Maurizio Buscaglia

E' Maurizio Buscaglia il miglior coach della passata stagione, mentre Amedeo Della Valle si porta a casa il titolo di miglior giocatore italiano.

Ilè andato acoach di, come miglior coach della stagione 2015-16. Un riconoscimento per la straordinaria stagione di Trento che l'anno scorso, e anche quest'anno, ha messo in mostra una qualità di gioco elevata nonostante un budget di certo non faraonico. 'Ricevere un premio di questa importanza è una grande emozione che mi sento di dover condividere con tutto il mio staff, perchè i risultati di questo lavoro si fanno in team'.Un riconoscimento che è stato condiviso anche dal ct della nazionale azzurra,che in un video messaggio mandato in onda durante la consegna del premio, ha voluto congratularsi con il proprio collega: 'Faccio le mie congratulazioni a Maurizio Buscaglia per un premio davvero meritato, le sue squadre hanno sempre giocato con grande coesione e altruismo'. Anche quest'anno Trento si candida a recitare un ruolo da protagonista nella serie A1, mentre nella scorsa stagione sfiorò il titolo in Eurocup. 'La stagione di Trento finora è stata un bel crescendo ha chiosato Maurizio Buscaglia - abbiamo iniziato bene il girone di ritorno e speriamo di poter continuare a migliorare giorno dopo giorno. Dedico un ringraziamento speciale, oltre che al mio staff, anche ai miei giocatori, perché sono sempre i ragazzi che vanno in campo i veri protagonisti del basket'. Il meritato premio come miglior giocatore italiano è andato admentreè stata la miglior giocatrice italiana.è stato premiato come migliore arbitro mentre aè andato il riconoscimento come personaggio dell’anno.