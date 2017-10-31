Home Protagonisti Luka Doncic, mvp del mese di Eurolega: classe, carisma e tecnica sopraffina

di Redazione 31/10/2017

Luka Doncic è il primo mvp di questa stagione di Eurolega, ecco i numeri sfavillanti del fuoriclasse sloveno. Luka Doncic dopo essere stato protagonista assoluto nei campionati europei, si accinge a recitare il ruolo di stella del basket europeo anche in questo inizio di stagione che per lui è già stato sfavillante con la maglia del Real Madrid, ancora imbattuto tra ACB ed EuroLega. Gran parte degli straordinari risultati ottenuti dalle merengues portano la firma di Luka Doncic, che non sta facendo rimpiangere l’assenza di alcuni fuoriclasse e sta imperversando in ambito europeo, a suon di prestazioni straordinarie. Nel 4-0 del Real in Eurolega, unica squadra a vincere quattro partite in Europa ad inizio stagione con scarto in doppia cifra, il giocatore sloveno ha messo il proprio sigillo di qualità. Una media punti sfolgorante, 24 e primo per valutazione complessiva (32.3). Attualmente è anche il secondo per percentuale ai liberi (88.9%) e occupa l'ottavo posto nei rimbalzi (6.8 a gara) e nella percentuale dal pitturato (65.4%). Solo i numeri però non rendono giustizia alla classe e ai meriti di questa giovane stella che si conferma al momento il miglior giocatore europeo per rendimento. Doncic impressiona per la naturalezza con cui gli riescono cose assai complesse. Di conseguenza, è proprio lui il primo MVP del mese di EuroLega, un riconoscimento meritato e quasi ovvio per un giocatore che si appresta a diventare il più forte del basket europeo.