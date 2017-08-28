Home Protagonisti Mercato: colpo Markoishvili per la Grissin Bon Reggio Emilia

Mercato: colpo Markoishvili per la Grissin Bon Reggio Emilia

di Redazione 28/08/2017

La Grissin Bon Reggio Emilia ingaggia l'ala piccola georgiana, Manuchar Markoishvili proveniente dai turchi del Darussafaka. La Grissin Bon mette a segno un colpo di mercato ad effetto, ingaggiando l'ala della Georgia, Manuchar Markoishvili che le scorse due stagioni ha militato nei turchi del Darussafaka. Giocatore esperto e vecchia conoscenza del basket italiano, per aver militato in passato nella gloriosa Benetton Treviso, nell'anno 2002/03. Poi il ritorno a Cantù nel 2009, dove rimarrà per ben 4 stagioni. Ha disputato nove edizioni di Eurolega, vincendo anche 13 trofei internazionali con le varie squadre con cui ha militato. Tra i colori che ha vestito anche le maglie di Olimpia Ljubljana, BC Kiev, Galatasaray e CSKA Mosca. Markoishvili, si aggregherà alla squadra emiliana subito dopo la conclusione di Eurobasket 2017, al quale prenderà parte con la nazionale georgiana inclusa nel raggruppamento di Tel Aviv che comprende anche l'Italia. 'Con Manu chiudiamo il reparto esterni con un atleta di altissima esperienza e caratura internazionale, aggiungendo leadership e talento al nostro collettivo– sono le parole del Direttore Sportivo della Grissin Bon, Alessandro Frosini – Markoishvili è un ‘3’ dall’ottimo trattamento di palla e visione di gioco, può sia creare per i compagni che finalizzare in svariati modi, oltre ad aggiungere mentalità vincente a questo gruppo'. Markoishvili si è detto ben felice di tornare a giocare in Italia in un club ambizioso come quello allenato da coach Menetti: 'Di solito – ha dichiarato l'ala georgiana - queste sono le classiche parole di circostanza che si dicono in occasioni del genere, però la mia gioia per potermi rimettere in gioco in Italia è sincera e forte. Non sono bravo a fare dichiarazioni o promesse, preferisco dimostrare il mio valore sul campo. Non vedo l’ora di raggiungere staff e compagni dopo l’esperienza all’Europeo con la mia Nazionale, per toglierci insieme tante soddisfazioni'.