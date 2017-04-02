NCAA, va in finale il Gonzaga di Fois: l'avversaria è North Carolina

L'italiano, che fa parte del coaching staff del Gonzaga, può esultare per il raggiungimento dell'ultimo atto delle Final Four da parte del suo team, che è tra i debuttanti assoluti della manifestazione. In semifinale, infatti, i "Bulldogs" dell'assistente allenatore italianoUna vittoria che ha rappresentato il 'pass' per la finalissima che si disputerà nella notte tra lunedì e martedì a Phoenix, in Arizona. L'avversaria di Gonzaga è tra le più esperte ed abituate a questo tipo di eventi:che arriva all'ultimo atto delle Final Four per l'undicesima volta nella sua storia. I "Tar Heels", in semifinale, hanno battuto di misura Oregon (77-76). Al "Dome" di Glendale, sobborgo di Phoenix, hanno assistito in 77.000 al successo di Gonzaga, che gioca con grande intelligenza fin dal primo minuto e nelle battute finali gestiscono al meglio gli assalti di South Carolina. Determinanti, per il team di Fois,, 14 punti, 13 rimbalzi e 6 stoppate, una decisiva nel finale. Ora la grande sfida contro North Carolina, che andrà a caccia del sesto titolo NCAA.Grande festa per la The Flexx Pistoia, che sul parquet della Fiat Torino festeggeràUno splendido risultato che va a sommarsi ad un periodo felice per il team allenato da coach Esposito, galvanizzato dalla prestigiosa vittoria casalinga contro l'Olimpia Milano. Pistoia crede nei playoff, ma ha bisogno ancora di 'punti pesanti':, anche perchè la Fiat deve fare a meno di Washington, con Wright e Mazzola in forte dubbio. Dovrebbe essere della partita il nuovo acquisto Jenkins: a fargli posto Roberts, in attesa dell'accordo sulla rescissione del contratto.