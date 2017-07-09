Home Protagonisti Nicolò Melli firma per il Fenerbahce: per l'azzurro contratto triennale

Nicolò Melli firma per il Fenerbahce: per l'azzurro contratto triennale

di Redazione 09/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Arriva l'atteso salto di qualità per Nicolò Melli che ha evidenziato notevoli progressi nel biennio in cui ha militato nel Bamberg. L'ala/centro della nazionale azzurra, Nicolò Melli, lascia il Bamberg per trasferirsi al Fenerbahce, campione d'Europa. E' questa la clamorosa notizia, ufficializzatà dal club turco e che concretizza tutte le voci di mercato che erano state diffuse negli ultimi giorni. In queste ore, il giocatore azzurro approderà ad Istanbul, per firmare il contratto che lo legherà al club turco. Dopo due stagioni giocate ad altissimo livello, per Melli adesso si presenta l'opportunità di dimostrare i propri progressi in uno dei top club europei più forti del momento. Firmerà un contratto che scadrà nel 2020. Scegliendo la squadra di Obradovic, il cestista italiano rinuncia cosi ufficialmente al suo approdo in Nba, rifiutando l'offerta recente ricevuta dagli Atlanta Hawks. L'interessamento da parte di una franchigia dell'Nba e del Fenerbahce dimostra a chiare lettere quanto siano stati apprezzati i progressi dell'ala azzurra, che nell'ultima stagione ha evidenziato numeri importanti in Europa con 11,5 punti di media a partita, 7,4 rimbalzi e oltre il 43% nel tiro dalla distanza. A dicembre è stato insignito della nomina di giocatore del mese e inserito nel secondo miglior quintetto in Europa. Per il Fenerbahce si tratta del secondo acquisto dopo aver annunciato, pochi giorni fa, l'arrivo di Sinan Guler dal Galatasaray. Melli troverà al Fenerbahce l'altro compagno di nazionale, Gigi Datome, che ha da poco rinnovato il contratto. Confermatissimi anche Sloukas, Hersek e Nikola Kalinic mentre pesantissima è la partenza di Bogdan Bogdanovic, guardia serba, che ha preferito tentare l'avventura in Nba, firmando per i Sacramento Kings.