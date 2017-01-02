Nicolò Melli, Mvp di Eurolega per il mese di dicembre

Nicolò Melli è stato l'autentico trascinatore del Bamberg che ha conquistato 4 successi negli ultimi 5 match, meritandosi il prestigioso riconoscimento.

Le prestazioni disono uno dei pochi sorrisi europei per il basket italiano. Il giocatore del, è stato nominato Mvp di dicembre per l'Eurolega. Proprio l'ex giocatore dell'Olimpia Milano è stato il trascinatore della squadra tedesca negli ultimi mesi.Con cifre da top player, Nicolò Melli è stato uno dei giocatori più positivi, in fase offensiva, per la squadra allenata da coach Trinchieri. Con oltre il 60% dal pitturato e dall'arco, Melli ha messo in evidenza una crescita esponenziale, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per quanto concerne carattere e personalità. La sua media realizzativa è di 15,6 punti, con 8 rimbalzi a gara e 2,3 assist. La crescita di Melli è coincisa con l'exploit del Bamberg, risalito dall'ultimo posto fino al centro classifica dell'Eurolega, inanellando una serie di successi davvero entusiasmante con 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Strepitoso il successo della squadra di Trinchieri a, contro unin grande crisi. Con 27 punti messi a segno e 40 di valutazione, Melli ha trascinato i suoi compagni verso un successo impronosticabile alla vigilia, ripetendosi anche nelle gare successive nelle quali ha ottenuto punteggi di valutazione elevatissimi. Dopo aver lasciato l'Italia ed essersi trasferito in Germania, con i sapienti consigli di coach Trinchieri, l'ala forte nativa di Reggio Emilia è diventata una delle stelle del basket europeo e uno dei lunghi più versatili e completi in circolazione. Nicolò Melli è anche un punto di riferimento della nazionale azzurra.