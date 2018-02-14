Home Protagonisti Pietro Aradori, infortunio più grave del previsto: salterà Coppa Italia e nazionale

Pietro Aradori, infortunio più grave del previsto: salterà Coppa Italia e nazionale

di Redazione 14/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Pietro Aradori dovrà rinunciare ai prossimi impegni della Virtus Bologna a causa dell'infortunio rimediato nel match contro Sassari. L'infortunio di Pietro Aradori purtroppo non è di lieve entità e oltre alla Final Eight di Coppa Italia probabilmente lo escluderà anche dagli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai mondiali. Che l'infortunio poteva essere di non lieve entità lo si era già capito già alla fine della partita contro Sassari. E' stato lo stesso giocatore della Segafredo Bologna, in un posto pubblicato sul proprio profilo social ad annunciare la triste notizie. Davvero un brutto colpo per coach Meo Sacchetti che proprio in Aradori ha una delle colonne del proprio progetto tattico. Ecco il contenuto del post pubblicato dallo stesso giocatore della Virtus Bologna sul proprio profilo social: 'Purtroppo dovrò saltare i prossimi impegni in coppa Italia , con la maglia delle V nere @virtussegafredobologna e , molto probabile, le due partite di qualificazione ai mondiali con la maglia azzurra @italbasket . Quest’ infortunio cade in un momento intenso e pieno della stagione e ne sono molto dispiaciuto. Ma sono convinto che non bisogna farsi condizionare e influenzare da ciò che non dipende da noi e su cui non abbiamo alcun controllo. Si tornerà più forti di prima'. Ancora non si conoscono nel dettaglio i tempi di recupero.