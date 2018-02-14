Home Eurolega Italdonne a valanga: 93-33 contro la Macedonia, è primo posto

di Redazione 14/02/2018

Procede spedita come un treno la Nazionale femminile di coach Crespi. Le atlete azzurre hanno incantato il pubblico di Pavia, sommergendo di canestri le avversarie macedoni: 93-33 per l'Italdonne, che gioca un match superbo e schianta l'ultima in classifica del girone H. Davvero il miglior modo per ringraziare il caloroso pubblico pavese, che ha riempito il PalaRavizza sostenendo incessantemente le ragazze di Crespi. La gara, come si evince dal punteggio, non ha mai avuto storia. Cecilia Zandalasini ha siglato 21 punti, mentre Giorgia Sottana ne ha messi a referto 20. Ottime anche le prestazioni di Olbis Andre (doppia doppia, 12 punti e 11 rimbalzi) e di Francesca Dotto (10 punti). Ma è l'intero collettivo azzurro a giocare un'eccellente gara, non concedendo praticamente nulla alla Macedonia. Grazie a questo successo, il secondo consecutivo per le azzurre, l'Italdonne vola in testa al girone H insieme alla Svezia. Le nordiche, infatti, sono riuscite a prevalere sulla Croazia (63-55), guadagnando così il primato in coabitazione con l'Italia. Gli ultimi impegni delle qualificazioni all’Europeo sono in programma nel prossimo novembre, in Croazia e in casa con la Svezia. Al momento solo due team hanno la certezza di poter disputare l'Europeo: si tratta di Serbia e Lettonia, i due paesi ospitanti. Restano altre 14 caselle da riempire, che verranno occupate dalle prime classificate degli otto gironi e dalle sei migliori seconde. Crespi ha espresso tutta la sua soddisfazione per la bella prova delle atlete azzurre nel quarto impegno degli EuroBasket Women 2019 Qualifiers: "Se una partita diventa facile è merito di chi la fa diventare facile giocando di squadra in ogni momento - ha detto il coach dell'Italdonne - Brave le ragazze. Brave e con il sorriso. E per fotografarlo scelgo le lacrime di emozione di Elisa Ercoli". SERIE A, DELAS LASCIA L'ORLANDINA Mario Delas saluta Capo d'Orlando. Lo comunica la stessa società siciliana. In questa stagione Delas ha totalizzato 6.8 punti e 4.9 rimbalzi a partita. Dovrebbe firmare con Varese.