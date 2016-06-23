Rio 2016, la grinta di Gallinari e Datome: "Siamo carichi a mille"

stiamo parlando di Bolognae non è certo una novità per la città delle Due Torri, da sempre roccaforte della palla a spicchi. Alla cocente delusione di qualche settimana fa, dovuta alla retrocessione in A2 della Virtus,, che venerdì sera tenterà l'impresa sul parquet della Centrale del Latte Brescia in gara 5. L'obiettivo è: un traguardo tornato a portata di mano grazie alla rimonta - da 0-2 a 2-2 - che ha permesso ai felsinei di riaprire un discorso che dopo le prime due gare sembrava già chiuso. Ma non c'è solo la finale playoff. Da lunedì, infatti, Bologna sta ospitando, in vista del torneo preparativo con Canada, Cina e Filippine, in programma questo weekend. Il torneo preolimpico, invece, scatterà martedì 4 luglio a Torino contro la Tunisia. In tanti hanno assistito proprio a gara 4 della sfida tra Bologna e Brescia, godendosi l'atmosfera speciale del PalaDozza: il giusto modo per. “Stiamo lavorando bene e siamo carichi - ha spiegatoa "La Gazzetta dello Sport" - Dobbiamo sistemare alcune cose perchérispetto a quello che aveva iniziato a lavorare nelle scorse settimane con gli arrivi di chi ha finito ora il campionato” Al raduno di Bologna si è unito anche il capitano dell'Olimpia Milano,, in procinto di trasferirsi negli States alla corte di Mike D'Antoni: "Ho già parlato col presidente Proli e ci sarà un altro incontro a breve - ha detto Gentile - Ho già detto quale sarebbe la mia aspirazione,e cercare nuovi stimoli e sfide che ti facciano crescere". "Nel Fenerbahce c'erano tanti talenti a lavorare per la squadra- ha aggiunto- Andare a Rio sarebbe. Per me personalmente, per questa squadra che lo merita e per tutto il movimento".