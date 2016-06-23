Draft NBA, Derrick Rose ai Knicks. Ben Simmons a Philadelphia?

La stagione NBA si è conclusa con, che in finale hanno sconfitto i superfavoriti Golden State Warriors. Una serie che ha regalato emozioni fino all'ultimo canestro:ed erano ormai certi di riuscire a conquistare il secondo anello consecutivo. Nessuno immaginava che Golden State non riuscisse a sfruttare ben tre match point, di cui due alla Oracle Arena. Ma il cuore di Cleveland ha superato ogni ostacolo:, andando poi a vincere l'anello. Un'autentica impresa nella storia di questo sport. Chiuso il campionato 2015-2016, ci si rituffa nel mercato. Tanti giocatori resteranno nei loro team, ma tanti cambieranno casacca., il classico evento annuale nel quale le 30 squadre NBA possono scegliere i nuovi 'players'. Tra i movimenti eccellenti, spicca il trasferimento di, che lascia i Chicago Bulls per trovare casa nella Grande Mela, alla corte dei New York Knicks. Rose, che formerà un terzetto niente male con Hornacek e Carmelo Anthony, lascia i Bulls dopo otto anni. Bel colpo degli Indiana Pacers:, all star nel 2015. Indiana aveva assoluto bisogno di uno come Teague per sostituire George Hill, già in viaggio verso Salt Lake City. Dubbio Ginobili:, ma l'impressione è che non voglia ancora smettere. Una decisione che l'ex virtussino prenderà probabilmente dopo i giochi di Rio. Intanto, sulla "Gazzetta dello Sport", viene fatta qualche previsione sul draft. Diversi talenti dovrebbero indossare la casacca dei 76ers: su tutti, 19 anni, 208 cm, definito il giovane di maggior talento. Ai Lakers dovrebbe arrivare, mentre Toronto si assicurerebbe Sabonis. Golden State starebbe puntando su, ala grande 19enne, coordinazione e tiro eccezionali.