Sacchetti raggiante dopo la vittoria a Cluj: 'Ho un grande gruppo'

Sacchetti raggiante dopo la vittoria a Cluj: 'Ho un grande gruppo'

di Redazione 27/02/2018

Ecco uno stralcio dell'intervista al coach azzurro Meo Sacchetti dopo il successo travolgente contro la Romania. L'Italbasket di Meo Sacchetti stacca il pass per il turno successivo e si avvicina a grandi falcate a Cina 2019, dopo un girone condotto da prima della classe. Gli oltre 50 punti di distacco rifilati alla modesta nazionale rumena, rappresentano un chiaro segnale della solidità degli schemi e della coesione del gruppo selezionato dall'attuale coach. Un raggiante Sacchetti si è presentato in conferenza stampa dopo la travolgente prestazione dei suoi ragazzi, per elogiare pubblicamente il comportamento della squadra e parlare delle prospettive in ottica mondiale: 'Questo è un gran gruppo – ha esordito Sacchetti - ho notato un bel feeling con tutto il nostro ambiente e io credo molto in queste cose. I ragazzi ne hanno fatto tesoro. Siamo alla seconda fase ma vogliamo vincere ancora per acquisire altri punti. Un passo è fatto e ora pensiamo a giugno. Non mi aspettavo questa partenza nel girone, non abbiamo incontrato squadre di altissimo livello ma noi eravamo praticamente vergini. Dovevamo creare tutto da capo e ora è bello vedere una squadra che sta così bene insieme'. Anche Amedeo Della Valle si è detto contento del gioco prodotto dalla nazionale e della sua prestazione nello specifico: 'La partenza è stata determinante e questo ha condizionato la partita. Siamo stati bravi all’inizio contro una squadra che pochi giorni fa aveva battuto la Croazia. Sono contento per il mio bottino personale ma quello che importa è aver guadagnato altri due punti'. Il presidente Fip Giovanni Petrucci, preferisce evitare voli pindarici invitando a rimanere con i piedi saldi per terra: 'Questa è una gestione che sta ottenendo tanti risultati. Amo Meo perché è un allenatore che fa le cose semplici e questa squadra non è mai doma. Vogliamo fare un passo alla volta e per ora siamo più che soddisfatti'.