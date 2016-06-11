Sergio Cerbone: 4 chiacchiere con l'autore di Warrior

Abbiamo avuto il piacere di fare 4 chiacchiere con Sergio Cerbone, autore del libro: "Warrior. Milano - San Francisco con titolo NBA", in cui parla della sua grande passione per il basket NBA attraverso un viaggio nella terra della pallacanestro a stelle e strisce. Domanda: Chi è Sergio Cerbone? Risposta: E' un ragazzo fortunato, che dopo vari tentativi è riuscito nel 2013, a trasferirsi negli Usa (a San Francisco) per lavoro. D.: Perchè hai scritto il libro Warrior? R.: Come giornalista freelance avevo "coperto" i Golden State Warriors per tutto il 2014-2015, collezionato numerose storie da "dentro" l'NBA. Il fatto che poi Steph Curry e compagni siano andati in finale e vinto l'anello, mi ha ispirato a trasformare quelle storie, in un libro. Ho pensato che potesse essere di interesse per qualcuno. D.: Com'è l'NBA vista da dentro? R.: Da dentro ne apprezzi i particolari. Vedi la professionalità dei giocatori nel preparare le partite. I giocatori più importanti delle squadre seguono rituali, diete specifiche, sono le piccole cose che aiutano a performare meglio degli altri. D.: La più grande differenza tra NBA e Basket italiano R.: L'organizzazione. L'NBA è una macchina perfetta (o quasi), tutto è pensato ed eseguito al dettaglio. Parlando della franchigia che ho seguito di più, posso dire che l'Organizzazione Warriors è first class con persone competenti e appassionate. C'è un legame solido tra squadra, dirigenza e comunità esterna. D.: Come è nata l'idea dello scopo benefico legata al libro? R.: Ero venuto a conoscenza di SlumsDunk, fondazione in cui partecipa Bruno Cerella (Olimpia Milano) che aiuta i bambini poveri dell'Africa, coinvolgendoli nella pallacanestro, ma soprattutto supportando la loro educazione scolastica. Il progetto, che appunto aveva il basket come "mezzo" mi colpi' subito e ho quindi deciso di dare anche io un piccolo contributo, devolvendo a SlumsDunk parte delle vendite di Warrior. Il libro può essere acquistato su Amazon cliccando semplicemente sul link diretto: http://amzn.to/1tiSz9U.