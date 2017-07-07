Home Protagonisti Sergio Rodriguez potrebbe sostituire Teodosic a Mosca

di Redazione 07/07/2017

Il Cska Mosca vuole sostituire il partente Teodosic con il playmaker spagnolo Sergio Rodriguez che lascerebbe New York. Sergio Rodriguez, il forte playmaker spagnolo in forza attualmente ai Philadelphia 76ers, potrebbe presto vestire la maglia del Cska Mosca. Il prestigioso club russo avrebbe individuato proprio in Rodriguez il degno sostituto del partente Milos Teodosic ormai prossimo a firmare per la franchigia dei Los Angeles Clippers. Il play iberico aveva già giocato in Nba prima del 2010, vestendo la maglia dei New York Knicks. Poi fece ritorno in Europa, accettando la proposta del Real Madrid con il quale si tolse parecchie soddisfazioni in patria e in Europa. Poi la nuova esperienza nelle file dei Knicks dove lo spazio si è ridotto drasticamente dopo l'ingaggio di Markelle Fultz che ricoprirà il ruolo di play titolare. Ecco perchè Sergio Rodriguez è sempre più intenzionato ad accettare la proposta del Cska Mosca, alla ricerca di un playmaker di elevato spessore internazionale per tappare la falla dopo l'addio di Teodosic. Il club russo sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 10 milioni di euro di ingaggio per convincere Rodriguez a lasciare ancora l'Nba, sposando la causa del sodalizio moscovita. Nella scorsa stagione ai Knicks, il play spagnolo realizzò una media di 22,8 punti a partita e 5 assist nelle 68 gare giocate.