Home Protagonisti Teodosic verso il grande passo: sta per firmare per i Los Angeles Clippers

Teodosic verso il grande passo: sta per firmare per i Los Angeles Clippers

di Redazione 06/07/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Milos Teodosic sta per dire addio al Cska Mosca per trasferirsi oltreoceano e tentare l'avventura in Nba nella Città degli Angeli. L'asso del Cska Mosca, Milos Teodosic, considerato uno dei giocatori più forti d'Europa, sembra ormai vicinissimo alla firma con i Los Angeles Clippers. L'indiscrezione è stata riportata ieri da Euroshoops, secondo la quale sarebbe pronto per lui un contratto per tre anni da 24 milioni di dollari. Sarebbe lui l'uomo giusto per sostituire Chris Paul, ormai con le valigie pronte verso Houston. Dopo aver ingaggiato il nostro Danilo Gallinari, i Los Angeles Clippers sono alla caccia spietata di un nuovo playmaker titolare. Contatti sono stati avviati anche con il free agent Derrick Rose che proviene da una stagione positiva con 18 punti di media a partita e 4 assist. Al momento, però, il nome in cima alla lista dei desiderata per i Clippers rimane quello di Milos Teodosic che ha ormai deciso di fare il grande passo per dimostrare oltreoceano di essere davvero un top player. Sul playmaker del Cska Mosca hanno messo gli occhi anche Minnesota e Chicago, ma al momento i Clippers sembrano i candidati molto più qualificati per portare in porto l'operazione di mercato. La franchigia della Città degli Angeli viene data molto vicina anche a JaVale McGee, reduce dall'ottima stagione con i Warriors culminata con la vittoria del titolo.