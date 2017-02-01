Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Sidigas Avellino: corte spietata per riportare David Logan in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

01/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sidigas Avellino: corte spietata per riportare David Logan in Italia

Avellino potrebbe ingaggiare David Logan nelle prossime ore, anche se rimane da convincere la squadra russa del Lietuvos Rytas.

David Logan potrebbe tornare presto in Italia. Secondo una indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, l'ex asso della Dinamo Sassari campione d'Italia, potrebbe approdare nelle file della Sidigas Avellino. Il club irpino vuole sognare in grande, dopo una prima parte di stagione condotta a vele spiegate. La squadra di coach Sacripanti ha dominato il proprio girone di Champions League e anche in campionato sta marciando ad elevate velocità anche dopo il successo colto in casa contro la capolista Olimpia Milano. Se davvero arrivasse la guardia David Logan, il quintetto di Sacripanti accrescerebbe notevolmente il proprio spessore tecnico in vista di una seconda parte di stagione dove si dovranno raccogliere i frutti del grande lavoro svolto. Non sarà facile convincere il Lietuvos Rytas, attuale formazione di Logan, a lasciar partire il forte giocatore americano. Lo sforzo economico per riportarlo in Italia non sarebbe di certo irrilevante. Occorreranno almeno 150 mila euro. Un extra budget rispetto a quanto stanziato dalla dirigenza avellinese ad inizio stagione. Ma il tempo stringe davvero per la Sidigas Avellino, che vorrebbe già avere a disposizione la guardia prima che inizi la Final Eight di Coppa Italia. David Logan è nato nel 1982 a Chicago ed è stato naturalizzato cittadino polacco. Ha disputato due stagioni nelle file della Dinamo Sassari, vincendo anche uno scudetto. Con la squadra sarda ha disputato 81 gare realizzando quasi 1.300 punti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Coppa Italia da urlo, Roma – Lazio la seconda semifinale

Articolo Successivo

Spurs, che Leonard: schiantata OKC. Volano i Wizards, trionfo Houston

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

Pistoia Basket 2000: annunciato il divorzio ufficiale da coach Vincenzo Esposito

20/05/2018

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

Pallacanestro Reggiana, coach Menetti al passo di addio: 'Grazie a tutti per le grandi emozioni'

17/05/2018

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

Simone Pianigiani raggiante dopo il largo successo di Milano: 'Abbiamo entusiasmo, grazie ai tifosi'

13/05/2018