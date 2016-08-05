Home Protagonisti Stefano e Alessandro Gentile vanno a scuola da Pemberthy per affinare la tecnica di tiro

di Redazione 05/08/2016

Alessandro Gentile e il fratello Stefano proveranno a migliorare la propria tecnica di tiro affidandosi al nuovo coach Mike Pemberthy. Stefano e Alessandro Gentile sono volati in California dove trascorreranno una dura vacanza di lavoro presso la scuola di Mike Penberthy. Penberthy è il famosissimo shooting coach di molte stelle dell'Nba. I fratelli Gentile proveranno, in questi giorni, ad affinare le tecniche di tiro come in passato hanno fatto le grandi stelle del basket americano come Paul George e Iguodala. Da giocatore Penberty ha militato in diverse squadre italiane, giocando 6 campionati tra Napoli (con una media di oltre 20 punti a partita) Reggio Emilia e Udine con percentuali stratosferiche al tiro da tre (oltre il 40%). Alessandro Gentile e il fratello Stefano si cimenteranno in allenamenti specifici che gli consentiranno di migliorare il tiro, l'impostazione e il rilascio. Con l'Olimpia sarà avviata una lunga collaborazione che consentirà a Penberthy di recarsi spesso a Milano per proseguire gli allenamenti sulla tecnica di tiro. E' stato Andrea Fadini, ex g.m e amico della famiglia Gentile, a consigliare di affidarsi alla sapiente guida dello shooting coache per migliorare le precisione al tiro. Alessandro rimarrà ancora un anno a Milano Alessandro Gentile, per il momento ha rinunciato all'Nba dopo le voci che lo volevano in procinto di trasferirsi oltre oceano per confrontarsi con i migliori giocatori del mondo. La guardia dell'Olimpia Milano ha deciso di rimanere in Italia almeno per un altro anno per crescere ancora e maturare dal punto di vista cestistico, dopo una stagione in chiaro scuro. Attualmente è capitano della squadra milanese con la quale ha vinto due scudetti e una Coppa Italia. Meno decorata la carriera del play Stefano Gentile che milita nella pallacanestro Reggiana. Nel 2012 fu Mvp dell'All Star Game con la nazionale che si confrontò con i migliori stranieri della serie A.