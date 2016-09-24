Supercoppa Endesa: Bargnani spettatore nella sconfitta del Baskonia contro Gran Canaria

Il Baskonia privo di Bargnani cede nel finale al Gran Canaria che oggi affronterà il Barcellona nella finale di supercoppa spagnola.

Successo del Barcellona nell'altra semifinale di Supercoppa Endesa

La stagione ditarda ad iniziare per un infortunio al piede che lo tormenta da tempo. Senza di lui il, squadra dove militerà quest'anno dopo l'addio all'Nba, ha perso la sfida contro l'per 84-80 nella gara valevole per la. Una gara alla quale Bargnani ha assistito dalla tribuna. Il mattatore della serata è statogiocatore statunitense che ha messo a referto ben 24 punti con 4 triple consecutive piazzate nel secondo quarto che hanno mandato in visibilio i suoi tifosi.Kuric è reduce da un calvario legato a gravi problemi di salute (gli era stato diagnosticato un tumore al cervello) che l'hanno costretto a saltare gran parte della stagione. Tra i nuovi compagni di Bargnani, il migliore in campo è stato il georgiano(autore di 16 punti) e l'ungherese(15 punti a referto) entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali nelle qualificazioni a Euro 2017.Nell'altra semifinale successo a sorpresa delche ha sconfitto ilper 99-93. Mvp della serata, nuovo arrivato dale autore di 30 punti. Tra i blaugrana assente il finlandeserimasto vittima di un incidente stradale subito dal taxi dove era passeggero. Oggi alle 19 si disputerà la finale per assegnare la Supercoppa Endesa tra Barcellona e Herbalife Gran Canaria.