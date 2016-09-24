Supercoppa Endesa: Bargnani spettatore nella sconfitta del Baskonia contro Gran Canaria
di Redazione
24/09/2016
Il Baskonia privo di Bargnani cede nel finale al Gran Canaria che oggi affronterà il Barcellona nella finale di supercoppa spagnola.La stagione di Andrea Bargnani tarda ad iniziare per un infortunio al piede che lo tormenta da tempo. Senza di lui il Laboral Kutxa Baskonia, squadra dove militerà quest'anno dopo l'addio all'Nba, ha perso la sfida contro l'Herbalife Gran Canaria per 84-80 nella gara valevole per la Supercoppa Endesa. Una gara alla quale Bargnani ha assistito dalla tribuna. Il mattatore della serata è stato Kyle Kuric, giocatore statunitense che ha messo a referto ben 24 punti con 4 triple consecutive piazzate nel secondo quarto che hanno mandato in visibilio i suoi tifosi. Kuric è reduce da un calvario legato a gravi problemi di salute (gli era stato diagnosticato un tumore al cervello) che l'hanno costretto a saltare gran parte della stagione. Tra i nuovi compagni di Bargnani, il migliore in campo è stato il georgiano Shengelia (autore di 16 punti) e l'ungherese Hanga (15 punti a referto) entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali nelle qualificazioni a Euro 2017.
Successo del Barcellona nell'altra semifinale di Supercoppa EndesaNell'altra semifinale successo a sorpresa del Barcellona che ha sconfitto il Real Madrid per 99-93. Mvp della serata Tyrese Rice, nuovo arrivato dal Khimki e autore di 30 punti. Tra i blaugrana assente il finlandese Koponen rimasto vittima di un incidente stradale subito dal taxi dove era passeggero. Oggi alle 19 si disputerà la finale per assegnare la Supercoppa Endesa tra Barcellona e Herbalife Gran Canaria.
Articolo Precedente
Al via la sesta giornata del campionato di Serie A
Articolo Successivo
Datome torna in campo: "Con il Fenerbahce sarà una grande stagione"